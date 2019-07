Stand: 27.07.2019 23:08 Uhr

Neumünster feiert mit Manfred Mann's Earth Band

Es war knackevoll auf dem Großflecken in Neumünster. Rund 15.000 Menschen feierten am Sonnabend auf der NDR Sommertour bis 23 Uhr mit der Manfred Mann’s Earth Band. Sänger Robert Hart, der südafrikanische Keyborder Manfred Man und die Bandkollegen rockten die NDR-Bühne und sorgten dafür, dass der Großflecken in Bewegung geriet: die Menschen tanzten, klatschten, sangen mit und jubelten. "Captain Bobby", "Stronger Than Me" und "Father Of Night" spielte die britische Rockband genauso wie die Klassiker "Blinded By The Light", "Davy's On The Road Again" oder "Mighty Quinn".

Neumünster feiert auf dem Großflecken 27.07.2019 19:30 Uhr Eine gewonnene Stadtwette und viel Stimmung mit der Manfred Mann's Earth Band: Bei der NDR Sommertour in Neumünster feierten 15.000 Menschen auf dem Großflecken mit.







NDR-Moderatoren schenken Cocktails aus

Zuvor hatte Neumünster die Stadtwette der Sommertour gewonnen. NDR 1 Welle Nord und das Schleswig-Holstein Magazin hatten gewettet, dass Zimmermeister Lars Thullesen und sein Team es nicht schaffen, innerhalb von 12 Minuten ein Holzhaus für den Tierpark zu bauen. Versuche von NDR 1 Welle Nord-Moderator Horst Hoof, das Team abzulenken, scheiterten. Doch das Publikum feuerte Thullesen und sein Team durch Klatschen und den Zimmermansruf "Holz her" an. Mit Erfolg: Das Team ackerte, schwitzte, stemmte und hämmerte die Bauteile des Pavillons zusammen. Mit dem Kran wurde schließlich das Dach auf den Holzbau gesetzt. Kurz vor Ablauf der 12 Minuten kam die Pickelhaube auf das Dach. Damit hatte Neumünster die Wette gewonnen. "Helm ab für diese Leistung", gratulierte NDR 1 Welle Nord-Moderator Horst Hoof anschließend. Er und NDR-Kollegin Vèrena Püschel mussten dann jedoch ihren Wetteinsatz einlösen und im Eisbären- (Horst) und Pinguinkostüm (Vèrena) das Publikum mit alkoholfreien Cocktails bewirten. Der Pavillon soll bald im Tierpark Neumünster am See stehen.

Die Höhepunkte der Sommertour in Neumünster























































Magic 25 und Manfred Mann’s Earth Band

Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen 26 Grad hatten das NDR-Moderatorenteam Vèrena Püschel und Horst Hoof kurz nach 18 Uhr die Neumünsteraner zur Sommertour auf dem Großflecken in Neumünster begrüßt. Auch Neumünsters Oberbürgermeister Olaf Tauras und Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger waren dabei. Die Horst & Hoof Band trat mit Dennis Brandau, Jan und Christine Röschmann auf. Später am Abend sang auch NDR-Moderator Horst Hoof mit. Auch die größte Coverband Norddeutschlands spielte: Magic 25 begeisterten mit fettem Big-Band-Sound und spielten Pop-Hits von Queen bis Justin Timberlake.

Party-Finale in Sierksdorf

Bis zum 24. August feiert NDR Schleswig Holstein wöchentlich in verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein. Die nächsten Stationen der Sommertour sind: St. Peter-Ording, Bad Oldesloe, Amt Süderbrarup und schließlich Sierksdorf. Das Finale der Sommertour findet traditionell im Hansapark statt.

NDR Sommertour in 20 Sekunden 27.07.2019 19:30 Uhr Zu Beginn sind nur einige Neugierige da - aber im Laufe des Abends füllt sich der Großflecken. Am Ende feiern Tausende bei der NDR Sommertour in Neumünster mit.







