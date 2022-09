Das "Rate-Mahl" für Schleswig-Holstein Stand: 05.09.2022 05:00 Uhr Saftiges Obst, knackiges Gemüse, frische Kuhmilch oder Fleisch: Schleswig-Holsteins Landwirtschaft ist reichhaltig. NDR 1 Welle Nord verlost Einkaufsgutscheine im Wert von 250 Euro.

Größter Nutzflächenanteil Deutschlands liegt in SH

Im nördlichsten Bundesland hat viel Leckeres reichlich Platz zum Wachsen: Laut dem Bundesumweltamt werden fast 70 Prozent der Flächen Schleswig-Holsteins landwirtschaftlich genutzt. Kein anderes Bundesland hat bezogen auf seine Gesamtfläche einen höheren Anteil. Nach Angaben des Statistikamtes Nord wurden 2021 auf rund 650.000 Hektar Getreide und Gemüse angebaut. Das ist eine Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie das Saarland. Auf ihr wachsen: Getreide, Obst, Gemüse. Beim Gemüse nimmt den größten Teil der Flächen der Kohl ein - natürlich in Dithmarschen.

Tierisch gute Erzeugnisse aus der Region

Laut Landwirtschaftsministerium produzieren knapp 3.500 Bauern in Schleswig-Holstein jährlich etwa drei Milliarden Kilogramm Milch. Dabei kämpfen sie seit Jahren mit einem fallenden Milchpreis. Für ein Kilogramm Milch mit vier Prozent Fettgehalt haben die Bauern im vergangenen Jahr 36,333 Cent bekommen - ohne Mehrwertsteuer. Dafür werden regionale Lösungen gesucht und gefunden, wie zum Beispiel die sogenannte Verbrauchermilch aus Kollmar (Kreis Steinburg). Ein Großteil der Milch wird direkt in Schleswig-Holstein weiterverarbeitet und die Rinderhaltung wird immer nachhaltiger.

Mit am häufigsten essen die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner Schweinefleisch. Entsprechend viele Tiere leben bei uns im Land. Statistisch kommt auf jede Einwohnerin und jeden Einwoher ein halbes Schwein. Doch kein anderes Tier ist so eng mit Schleswig-Holstein verbunden wie das Schaf. Für die Deichpflege ist es unverzichtbar. Unser Land hat die größte Schafsdichte Deutschlands. Von einem der ältesten Nutztiere des Menschen nutzen wir Wolle, Fleisch und Milch. Letztere wird meist zu Käse verarbeitet und gilt als Spezialität, vor allem, weil Schafsmilch anders als Kuhmilch nur saisonal produziert wird. Die meisten der rund 190.000 Schafe im Land grasen in Nordfriesland und Dithmarschen.

