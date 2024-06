NordArt-Tickets mit NDR Schleswig-Holstein gewinnen Stand: 10.06.2024 05:00 Uhr Wir schicken Sie zu einer der größten Kunstausstellungen in Europa - so oft sie wollen! Wir verlosen Saisontickets für die NordArt in Büdelsdorf. Entweder NDR 1 Welle Nord hören oder das Formular unten ausfüllen und gewinnen.

Mit NDR Schleswig-Holstein und ein bisschen Glück geht es für Sie zur NordArt. Freuen Sie sich auf internationale Kunst in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Auf rund 22.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und in dem 80.000 Quadratmeter großen Skulpturenpark bleiben für Kunstinteressierte keine Wünsche offen. Bis zum 14. Juni können Sie auf NDR 1 Welle Nord Saisonkarten gewinnen - hier in der NDR SH App sogar bis zum 23. Juni.

Weitere Informationen Nordart 2024: Große Kunst zum Jubiläum in Büdelsdorf Seit 25 Jahren setzt die NordArt Maßstäbe. Bis Anfang Oktober erwarten die Besucher Kunstwerke aus aller Welt auf einem ehemaligen Fabrikgelände. mehr

Mit NDR 1 Welle Nord zur NordArt fahren - so geht's

Wenn Sie Lust auf Kunst pur haben, dann geht das auf zwei Wegen. Im Radio haben Sie auf NDR 1 Welle Nord von Montag, den 10. Juni, bis Freitag, den 14. Juni, in "Moin! Schleswig-Holstein mittendrin - mit Jan Bastick" täglich die Chance, Tickets für die Kunstausstellung in Büdelsdorf zu gewinnen. Mitmachen können Sie nach einem Aufruf über die Gewinnspielhotline 01371 36 00 36 für 14 Cent pro Anruf. Dann heißt es: Maler oder Mahlzeit? Die Mitspielerin oder der Mitspieler muss bei drei Begriffen erraten, ob es sich um eine Künstlerin oder einen Künstler handelt, die etwas auf der NordArt ausstellen oder um ein Gericht. Zwei richtige Antworten werden mit einem Saisonticket belohnt.

Online mitmachen und NordArt-Saisontickets gewinnen

Gewinnen geht auch online: Nehmen Sie dafür einfach bis zum 23. Juni über das Formular hier im Gewinnspielartikel teil. Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Tickets dabei. Und dann: Daumen drücken! Mit etwas Losglück geht's dann für Sie zu der Ausstellung ins schöne Büdelsdorf. NDR Schleswig-Holstein wünscht viel Glück!

Eine Teilnahme unter NDR.de/SH ist ebenfalls möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Wichtig: Behalten Sie Ihr E-Mail-Postfach im Blick und prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner.

Füllen Sie das Formular aus, um an der Verlosung teilzunehmen.

Weitere Informationen Teilnahmebedingungen Alles, was Sie zu unserem Gewinnspiel um die Saisontickets für die Kunstausstellung NordArt in Büdelsdorf wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

