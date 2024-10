Musik für Gewinner: Die 500-Euro-Sekunde auf NDR 1 Welle Nord Stand: 14.10.2024 05:00 Uhr Es sind die wertvollsten Songs in ganz Schleswig-Holstein! Erkennen Sie einen 80er-Hit aus dem NDR 1 Welle Nord Programm in nur einer Sekunde und gewinnen Sie 500 Euro. Jetzt hier in der App anmelden.

NDR 1 Welle Nord spielt die meisten 80er für Schleswig-Holstein und genau diese legendären Hits bringen Ihnen jetzt jeden Morgen in "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" 500 Euro. Ab dem 21. Oktober haben Sie immer um 7.10 Uhr die Chance, mit Ihrem Musikwissen bares Geld zu gewinnen. Insgesamt liegen 10.000 Euro im Topf, zur Verfügung gestellt von den Itzehoer Versicherungen. Sie können sich zum Mitspielen hier in der App anmelden. Also nichts wie los!

Zuhören, Song erraten und mit NDR 1 Welle Nord gewinnen

Welche Sekunde des nächsten 80ers darf es denn sein? Wenn Horst und Mandy Sie zurückrufen, entscheiden Sie selbst, welche Sekunde Ihre persönliche 500-Euro-Sekunde wird. Erraten Sie dann nur anhand des kurzen Songschnipsels, welchen 80er-Hit wir suchen, gewinnen Sie 500 Euro. Sollte ein Song nicht erraten werden, geht das Spiel mit einem neuen 80er-Titel in die nächste Runde und ein neuer Kandidat darf sein musikalisches Wissen unter Beweis stellen. Wichtig: Erraten werden muss der Titel, nur der Interpret reicht nicht.

"Final Countdown": Die Joker-Runde mit mehr Zeit

Der Titel liegt Ihnen auf der Zunge - Sie wissen noch, wie die Disko riecht, in der Sie zu diesem Song gefeiert haben, aber Sie kommen einfach nicht drauf, wie das Lied heißt? Dann können Sie zocken, denn Horst und Mandy haben noch einen Joker für Sie: Dieselbe Stelle im Song, aber etwas mehr Zeit. Nutzen Sie die finale Chance: Hören Sie einen 3-Sekunden-Schnipsel für 300 Euro Gewinnsumme bei richtiger Antwort oder einen 5-Sekunden-Schnipsel für immerhin noch 100 Euro Preisgeld.

Formular ausfüllen, mitraten und gewinnen

Sie wollen mitspielen? Einmal Ihre Daten im Formular unten eingeben und schon landen Sie im Lostopf. Mit ein bisschen Glück klingelt dann bei Ihnen das Telefon und Sie haben exklusiv die Chance, eine 500-Euro-Sekunde von NDR 1 Welle Nord zu hören. Eine Teilnahme unter NDR.de/SH ist ebenfalls möglich. NDR Schleswig-Holstein wünscht Ihnen viel Glück!

Füllen Sie das Formular aus, um an der Verlosung teilzunehmen.

Vorname: * Nachname: * Adresse: * E-Mail: * Geburtstag: * Telefon: * Wieso sind Sie ein echter Experte für Hits aus den 80ern? Was bedeutet Ihnen die Musik aus dieser Zeit? Erzählen Sie es uns: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Bitte lesen Teilnahmebedingungen Alles, was Sie zu unserem Gewinnspiel um unsere 500-Euro-Sekunde wissen müssen, können Sie hier ausführlich nachlesen. mehr

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es weitere Antworten. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns: app.sh@ndr.de.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 21.10.2024 | 07:10 Uhr