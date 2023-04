Mamma Mia! Der 3 Sekunden ABBA-Soundcheck Stand: 19.04.2023 05:00 Uhr Erkennen Sie in nur drei Sekunden, welchen Song der legendären Band ABBA wir suchen und gewinnen Sie mit NDR 1 Welle Nord Karten für das Kult-Musical "Mamma Mia!" in Hamburg. Einfach anmelden und mit etwas Glück mitspielen.

Ob "Dancing Queen" oder "Gimme Gimme Gimme" - an der Musik der Band ABBA kommt wohl kaum einer vorbei. Die schwedische Popgruppe begeistert mit ihren Klängen noch heute Jung und Alt. Es reichen wenige Takte, um zu pfeifen, mit den Fingern zu schnipsen oder mitzusingen. Oft sind es nur Sekunden und der Liedtext liegt uns auf der Zunge.

Mit genau diesem Musikwissen können Sie zwischen dem 21. April 2023 und dem 1. September 2023 bei "Mamma Mia - Der 3 Sekunden ABBA-Soundcheck" auf NDR 1 Welle Nord immer freitags Musicaltickets abräumen, zur Verfügung gestellt von Stage Entertainment.

"The Winner Takes It All": Mit NDR 1 Welle Nord gewinnen

Welche drei Sekunden des nächsten ABBA-Songs dürfen es denn sein? Diese Frage werden Moderatorinnen und Moderatoren bis Anfang September Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern stellen, die sich zum Mitspielen angemeldet haben. "The Winner Takes It All": Wer in einer Spielrunde bei uns im Programm errät, welchen Song wir suchen, gewinnt einmal jeweils zwei Konzertkarten für eine festgelegte Vorstellung* von "Mamma Mia! - Das Musical" in Hamburg.

Sollte das persönliche "Waterloo" eintreffen und ein Song nicht erraten werden, geht das Spiel mit einem neuen ABBA-Titel und einem anderen Fan in die nächste Runde. Die Person darf dann ihr "Super Trouper"-Wissen unter Beweis stellen.

*Es werden insgesamt 20 x 2 Tickets für zwei feste Vorstellungstermine verlost. Die genauen Termine finden Sie in den Teilnahmebedingungen.

Formular ausfüllen, mitraten und Tickets gewinnen

Einmal Ihre Daten eingeben und schon landen Sie im Lostopf! Wir rufen Sie an, wenn Sie ausgelost worden sind. NDR Schleswig-Holstein wünscht Ihnen viel Glück!

Füllen Sie das Formular aus, um an der Verlosung teilzunehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 21.04.2023 | 05:05 Uhr