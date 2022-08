E-Bike gewinnen mit "Strand - Land - Lust" Stand: 03.08.2022 05:00 Uhr Sie haben keine Lust mehr, bei ständigem Gegenwind und bergauf viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner an sich vorbeiziehen zu lassen?

Dann machen Sie mit bei "Strand - Land - Lust" auf NDR 1 Welle Nord und gewinnen Sie ein exklusives NDR 1 Welle Nord E-Bike.

Alles, was Sie dafür erstmal tun müssen: Über das Formular anmelden. Mit ein wenig Glück werden Sie ausgelost für eine Spielrunde "Strand - Land - Lust" auf NDR 1 Welle Nord. Dreimal täglich spielen wir mit Ihnen das Spiel, das nach dem Prinzip "Stadt - Land - Fluss" funktioniert. Unsere Moderatorinnen und Moderatoren geben montags und freitags in der Zeit vom 8. bis zum 19. August 2022 mehrmals täglich einen Buchstaben vor und Sie geben innerhalb von 45 Sekunden so viele passende Antworten wie möglich - ein Kinderspiel.

Kein Mitspieler geht leer aus

Als Mitspielerin oder Mitspieler im Programm von NDR 1 Welle Nord gewinnen Sie unsere exklusiven NDR 1 Welle Nord Kopfhörer, ganz gleich, wie viele Worte Sie mit dem vorgegebenen Anfangsbuchstaben in einer dreiviertel Minute finden. Aber, viel hilft viel. Denn, wer die meisten Punkte holt, ist im Rennen um das NDR 1 Welle Nord E-Bike ganz weit vorne. Das Strand-Land-Lust-Finale findet am Montag, den 22. August 2022, in Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof statt.

Sommer- und Ferienspaß gehen auf NDR 1 Welle Nord in die Verlängerung - und wenn Ihnen Steigungen und Gegenwind bei Radtouren auf die Nerven gehen, hier geht's mit einem Kinderspiel aufs E-Bike.

