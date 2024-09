250 Euro Baubonus für Ihr Heimwerkerprojekt mit NDR SH Stand: 02.09.2024 05:00 Uhr Gemeinsam packen wir es an: NDR Schleswig-Holstein verlost jeweils 250 Euro für Ihr Bauprojekt. Einfach das Formular unten ausfüllen - und schon sind Sie bei der Verlosung dabei.

Egal, ob aufbauen, umbauen oder neu bauen - wir haben die passende Finanzspritze für Sie. Vom 9. September bis zum 4. Oktober 2024 können kreative Selbermacher aus Schleswig-Holstein werktags bei NDR 1 Welle Nord einen Baubonus von je 250 Euro gewinnen. Insgesamt verlosen wir 10.000 Euro, zur Verfügung gestellt von der NordBau und ihren Ausstellern. Den Baubonus bei NDR 1 Welle Nord gibt es mehrmals täglich - das erste Mal immer um 6.50 Uhr.

So geht's: anmelden, Radio hören, anrufen und gewinnen

Melden Sie sich direkt hier in der App über das unten stehende Formular an. Mit etwas Glück ziehen unsere Moderatorinnen und Moderatoren Ihren Namen aus dem Lostopf und Sie hören ihn im Programm von NDR 1 Welle Nord. Mit einem Anruf innerhalb von 20 Minuten über die Gewinnspielhotline 01371 36 00 36* sichern Sie sich Ihren Gewinn. Dann unterstützen wir Sie mit einem Bonus in Höhe von 250 Euro bei Ihrem Bauprojekt.

*Ein Anruf kostet Sie 14 Cent.

Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt

Das Badezimmer muss neu gefliest werden, das Schlafzimmer könnte eine neue Tapete vertragen oder der Garten braucht dringend eine Schönheitskur? Ganz egal, welches Bauprojekt Sie gerade beschäftigt - erzählen Sie uns von Ihren Bauplänen. Was wollen Sie verändern? Wie verschönern? Oder sogar neu bauen? Einmal Ihre Daten eingeben, abschicken und schon sind Sie bei der Verlosung dabei. Und dann heißt es: Daumen drücken und NDR 1 Welle Nord hören für 250 Euro Bau-Spaß!

Kleiner Tipp: Falls Sie Hilfe bei der Umsetzung benötigen, können Sie mit dem gewonnenen Bonus auch Ihre Handwerkerrechnung begleichen.

Eine Teilnahme unter NDR.de/SH ist ebenfalls möglich.

Füllen Sie das Formular aus, um an der Verlosung teilzunehmen.

