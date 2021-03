Zur Sache: Camping-Boom in Schleswig-Holstein Sendedatum: 14.03.2021 18:05 Uhr Zu Beginn des Corona-Jahres 2020 blickten die Campingplatzbesitzer noch voller Sorge in die Zukunft. Doch dann kam alles anders. Unter anderem darüber sprechen wir in der Sendung Zur Sache.

"Letztes Jahr nach dem ersten Lockdown haben wir befürchtet, dass die Saison verloren geht", sagt Gert Petzold, Vorsitzender des Landesverbandes Schleswig-Holstein im Bundesverband der Campingwirtschaft. Doch plötzlich, als vielen Menschen klar wurde, dass sie im Sommerurlaub wohl nicht ins Ausland können, ging es los. "Nach Pfingsten bekamen wir einen Ansturm an Buchungen", so Petzold. Viele Gäste, die erstmals Camping probiert haben, haben sich ein Wohnmobil gemietet und sind los gefahren. "Die haben gute Erfahrungen hier in Schleswig-Holstein gemacht und wollen in diesem Jahr wieder kommen." Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Wohnmobilzulassungen nach Angaben des Landesverbandes um rund 41 Prozent, die Zahl der Übernachtungen um 8,8 Prozent.

Mehr Plätze für Wohnmobile

Um den erwarteten Ansturm auch in diesem Jahr bewältigen zu können, wird nun geschaut, ob zum Beispiel Wiesen, die an bestehende Campingplätze grenzen, auch als Stellfläche für Wohnmobile genutzt werden. "Der Vorteil wäre, dass die Infrastruktur der Plätze mit genutzt werden kann wie beispielsweise Waschräume, Müllentsorgung, Brandschutz", sagt Petzold. Die Landesregierung hat wegen der hohen Nachfrage einen Vorstoß gewagt: Mit einem Erlass zur Duldung von Camping außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze, um in diesem Jahr den "coronabedingten Mehrbedarf" abzufedern. Betroffen sind dabei nicht nur die rund 275 Campingplätze im Land. Die Gemeinden sollten prüfen, ob sie nicht "geeignete weitere Flächen" wie zum Beispiel Parkplätze für Wohnmobile freigeben könnten. So steht es in einem Brief von Wirtschafts-, Innen- und Umweltministerium an die Kommunen.

Viel Natur und einmalige Blicke aufs Wasser

"Camping umgeben von Natur ist schon länger ein Trend", sagt Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH). "Aber im vergangenen Jahr mussten wir Wartelisten anlegen, weil die Nachfrage größer war als das Angebot." Kein Wunder, denn Schleswig-Holstein hat viel zu bieten. "Wir haben hier einzigartige Stellplätze in Schleswig-Holstein mit Blick aufs Meer, auf die Seen und zum Beispiel auch auf den Nord-Ostsee-Kanal" , so Bunge. Die Landesregierung will nun bei den sogenannten Kleinstcampingplätzen ein Auge zudrücken, denn eigentlich sind sie verboten. Diese "Fünfer-Stellplätze" werden oft von Bauernhöfen als Nebengewerbe betrieben. Untersagt ist aber nach wie vor das wilde Campen.

Pohlmann: Als Camper kann man spontan sein

Marco Pohlmann aus Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist leidenschaftlicher Camper. Seit sechs Jahren nutzen er und seine Frau jedes verlängerte Wochenenden zum Camping in Schleswig-Holstein. "In den Sommerferien fahren wir dann mit unserem Wohnwagen auch weiter weg, zum Beispiel nach Bayern. Wir sind gern unterwegs und auch gern an verschiedenen Orten. Mit einem Wohnwagen kann man auch spontan sein und ist nicht auf ein Hotel an einem Ort angewiesen", sagt Pohlmann.

Normalerweise beginnt die Camping Saison am 1. April, kurz vor Ostern. Doch zu welchem Zeitpunkt die Campingplätze öffnen können, wird frühestens nach den Corona-Beratungen am 22. März unter den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin klar sein.

Campingplätze werden fit gemacht

Wie laufen die Vorbereitungen auf den Campingplätzen? Verdrängen die Tagescamper jetzt die Dauercamper? Was sind die neuesten Trends auf dem Wohnwagen- und Wohnmobilmarkt? Diese und weitere Fragen wollen wir in unserer Sendung Zur Sache beantworten - am Sonntag, 14. März, ab 18.05 Uhr.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast bei Moderatorin Leslie Hodam sind:



Dr. Bettina Bunge, Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH)

Gert Petzold, Vorsitzender des Landesverbandes Schleswig-Holstein im Bundesverband der Campingwirtschaft

Marco Pohlmann, Camper aus Leidenschaft

