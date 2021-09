Zur Sache: Wasserstoff - Energie der Zukunft? Sendedatum: 19.09.2021 18:05 Uhr In Zuge der Energiewende wird überall von alternativen Möglichkeiten zu fossilen Brennstoffen gesprochen, wie dem Wasserstoff. Was kann Wasserstoff? Und was noch nicht? Darüber sprechen wir in der Sendung Zur Sache.

Das Thema Wasserstoff hat in dieser Woche für viele Schlagzeilen in Schleswig-Holstein gesorgt: In Husum hat die vierte Wasserstoff-Tankstelle im Land eröffnet, bei der Messe Husum Wind ist Wasserstoff das Schwerpunktthema in diesem Jahr und das Land gründet ein Kompetenzzentrum für die Wasserstoffforschung. Ist das ein kurzer Hype, den die Politik gerade beflügelt? Oder ist Wasserstoff wirklich die Lösung für viele Probleme, vor denen die Energiewirtschaft gerade steht?

Woraus wird Wasserstoff gewonnen?

Grün, grau, blau, rot, braun, gelb, weiß - Wasserstoff ist zwar selbst nicht bunt, aber die Bezeichnungen für ihn sind es. Nur der grüne Wasserstoff ist wirklich klimaneutral. Er wird aus Wind- und Sonnenstrom gewonnen. Für grauen Wasserstoff wird meist Erdgas umgewandelt - in jedem Fall wird dann aber das klimaschädliche CO2 in die Atmosphäre geblasen. Das CO2 kann man auch auch im Boden verpressen - das ist aber sehr umstritten - oder für andere Prozesse verwenden. Das wäre dann blauer Wasserstoff. Türkis ist er, wenn Erdgas die Quelle ist und nicht CO2, sondern fester Kohlenstoff entsteht. Dafür braucht man auch Strom, im besten Fall erneuerbaren. Aber schon bei der Erdgasförderung kann Methan durch Leckagen entweichen, ein besonders schädliches Klimagas. Dann gibt es noch roten Wasserstoff aus Atomstrom, braunen aus Kohlevergasung, gelben aus dem Strommix und weißen als Nebenprodukt aus der Chemie. Das Problem: Um Wasserstoff zu gewinnen muss zur Zeit mehr Energie reingesteckt werden als hinterher rauskommt.

Immer mehr Wasserstofftankstellen

Unternehmen wie GP Joule in Nordfriesland setzen bereits auf die neuen Technologien, erst vor wenigen Tagen hat die Firma ihre zweite Wasserstofftankstelle im Kreis Nordfriesland eröffnet. André Steinau leitet den Geschäftsbereich Wasserstoff. Dazu gehört auch das Wasserstoff-Projekt eFarm, das GP Joule gemeinsam mit rund 20 Partnern aus der Region im vergangenen Jahr gestartet hat. "Nordfriesland ist der erste Landkreis mit einer praktisch flächendeckenden Infrastruktur für die Wasserstoffmobilität. Rund 35.000 Menschen in Niebüll und Husum haben eine Wasserstofftankstelle in ihrer direkten Nähe", so Steinau. Doch nur wenige Fahrzeuge fahren zur Zeit mit Wasserstoff.

Unterstützung aus der Politik

Die Politik glaubt, das der Wasserstoff aus regenerativem Strom ein vielversprechender Baustein der Energiewende sein könnte. So fördert das Land zum Beispiel das "Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Klimaschutz Schleswig-Holstein". Für das Mitgestalten der Energiewende haben sich hier fünf schleswig-holsteinische Hochschulen zusammengefunden, um hochschulübergreifende Forschungsprojekte, Weiterbildungsangebote und Veranstaltungsreihen über das Kompetenzzentrum auf den Weg zu bringen. Beteiligt ist unter anderem die Fachhochschule Westküste mit Professor Michael Berger.

Wo liegen die Grenzen, wie weit ist die Wissenschaft?

Wir diskutieren mit Experten über die Chancen von Wasserstoff für das Land zwischen den Meeren, fragen aber auch, wo die Grenzen liegen. Vieles ist noch nicht erforscht, funktioniert bisher nur im Kleinen, aber noch nicht im Großen. Wie weit sind wir bei der Gewinnung von Wasserstoff? Wo liegen die Probleme? Diese und weitere Fragen wollen wir in unserer Sendung Zur Sache beantworten - am Sonntag, 19. September, ab 18.05 Uhr.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast bei Moderator Jörn Schaar sind:



André Steinau vom Wasserstoff-Mobilitätsprojekt eFarm

Prof. Michael Berger von der FH-Westküste und Sprecher des Kompetenzzentrums Erneuerbare Energien und Klimaschutz SH

Ihre Meinung ist gefragt:

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de.

Ihre Daten Name, Vorname: * Wohnort: * E-Mail-Adresse: Telefon: Ihre Nachricht Ihre Frage oder Ihre Meinung zum Thema: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 19.09.2021 | 18:05 Uhr