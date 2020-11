Zur Sache: Schweinestau bringt Bauern in Not Sendedatum: 22.11.2020 18:05 Uhr Die Ställe der Schweinebauern platzen aus allen Nähten. Es fehlen die Schlachtkapazitäten. Durch den Ausfall großer deutscher Schlachthöfe wegen der Corona-Krise, wegen des Mangels an Arbeitskräften und wegen schärferer Hygieneregeln steht das gesamte System vor dem Zusammenbruch.

Experten gehen davon aus, dass in Deutschland zur Zeit etwa 600.000 Schweine aus den Ställen der Landwirte nicht abgeholt werden können - und es werden täglich mehr. In Schleswig-Holstein sind es nach Schätzung des Bauernverbandes etwa 50.000 bis 60.000 Tiere. Hinzu kommt noch die Afrikanische Schweinepest, die den Export von Schweinefleisch ins Ausland stocken lässt. Für die gesamte Branche eine existenzbedrohende Katastrophe.

Kein Platz mehr für Ferkel

Die Sauen werfen täglich neue Ferkel, gleichzeitig werden die Bauern ihre schlachtreife Schweine nicht los - die Tiere werden immer schwerer. Das optimale Schlachtgewicht liegt bei etwa 92 bis 105 Kilogramm pro Tier. Sind die Schweine schwerer, sinkt der Preis. Und das zusätzliche Futter kostet noch einmal extra.

Schlachthöfe kommen nicht hinterher

Einer der größten deutschen Schlachtbetriebe ist die Tönnies-Gruppe. In einem der Schlachtbetriebe in Rheda-Wiedenbrück hatte offenbar ein einziger mit Corona infizierter Mann bereits im Mai das Virus an seine Kollegen übertragen. So haben es Forscher im Nachhinein rekonstruiert. Die Folge: der Schweinestau, der sich auch Monate später noch nicht aufgelöst hat.

Wie soll es weiter gehen?

In unserer Sendung "Zur Sache" am Sonntag, dem 22. November ab 18.05 Uhr, beleuchten wir die Situation in den Schweineställen im Land. Es stellt sich die Frage, warum ein solches System nicht reagieren kann und wie es in Zukunft weiter gehen soll. Das diskutieren wir in der Live-Sendung mit einem Schweinebauern und einem Wissenschaftler. Außerdem haben unsere Reporter beim Unternehmen Tönnies, beim Bauernverband und bei Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) nachgefragt.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast bei Moderator Jörn Schaar sind:



Schweinebauer Dirk Andresen, zugeschaltet von seinem Hof

Prof. Dr. Edgar Schallenberger, Vertrauensmann Tierschutz in der Landwirtschaft

