Zur Sache: Schleswig-Holstein will wieder aufs Wasser Stand: 26.03.2021 10:21 Uhr "Raus aufs Wasser" wollen endlich die Segler, Surfer, Kite-Surfer und Stand-Up-Paddler. Doch bislang macht Corona ihnen einen Strich durch die Rechnung. Darüber sprechen wir in der Sendung Zur Sache.

Die Segler scharren schon mit den Hufen - sie wollen raus auf Nord- und Ostsee und die Seen in Schleswig-Holstein. Doch noch müssen die meisten Boote wegen der Corona-Pandemie in den Häfen bleiben, denn es gibt Regeln. Segeln oder Motorbootfahren gilt als Ausübung des Sports. Daher gelten hier die gleichen Regeln wie bei anderen Sportarten: Sport darf nur mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes oder zu zweit ausgeübt werden. Übernachtungen in Sportboothäfen sind Beherbergungen im Sinne der Coronaverordnung. Diese sind grundsätzlich verboten. Ausnahmen bestehen lediglich für die Eignerinnen und Eigner, die in ihren Booten auf dem gemieteten Dauerliegeplatz übernachten. In fremden Häfen ist daher das Übernachten auf dem eigenen Boot nicht erlaubt.

Trendsportart SUP (Stand-Up-Paddling)

Tanja Miranda, zertifizierte SUP-Lehrerin für Stand-Up-Paddling aus Eckernförde, berühren diese Regeln nicht so stark. Sie darf raus in die Eckernförder Bucht. Zur Zeit macht sie das mit maximal einer Schülerin oder einem Schüler. Die Bucht kennt sie wie ihre Westentasche, ist aber an vielen Orten in Schleswig-Holstein unterwegs. "Wer mit SUP anfangen möchte, sollte unbedingt vorher einen Kurs machen", sagt Tanja Miranda. "Man muss ja wissen, wo man paddeln kann, ohne anderen Schiffen in die Quere zu kommen, um da Unfälle zu vermeiden." Wichtig ist ihr auch der Erhalt der Natur und der Umweltschutz. "Wenn man zum Beispiel auf einem See unterwegs ist, muss man am Ufer auf brütende Vögel achten und da Abstand nehmen." Auch beim Kauf eines SUP-Boards muss auf Vieles geachtet werden. "Wenn man ein günstiges SUP-Brett samt Paddel kauft, sollte man zum Beispiel kein Alu-Paddel nehmen, weil das untergeht, wenn man es auf dem Wasser verliert. Darauf achten viele beim Kauf nicht."

VIDEO: Stand-up-Paddling: Pandemie- und wintertauglich (5 Min)

Die Seenotretter helfen bei Gefahren

Wenn Schiffe - egal ob größere oder kleinere Schiffe - auf dem Wasser Probleme haben, kommen zum Beispiel die Seenotretter der DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger) ins Spiel. Sie waren im vergangenen Jahr an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste 145 Mal im Einsatz und halfen 315 Menschen. An der Ostsee gab es 607 Einsätze für 1.109 Menschen. "Um die Sicherheit auf See weiter zu verbessern, haben wir vor einigen Jahren die Seenotretter-App 'Safe Trx' ins Leben gerufen", sagt Christian Stipeldey von der DGzRS. "SafeTrx" zeichnet über das Mobiltelefon die Route des Wassersportlers auf und ermöglicht der DGzRS im Notfall den direkten Zugriff auf den aktuellen Standort. "Mit Hilfe der App konnten bereits aufwendige Rettungsaktionen vermieden werden", so Stipeldey.

Kaum noch Platz in den Häfen im Land

Auf der Ostsee schippern - mit Familie, Freunden und an der frischen Luft: Das haben sich viele Schleswig-Holsteiner vorgenommen und wollen lieber hier bleiben anstatt ins Ausland zu fliegen. Doch die Häfen im Land platzen aus allen Nähten. Thomas Krüger, Hafenmeister und Betriebsleiter in Marina Wendtorf: "Wir haben eine Warteliste von 200 Personen, die einen Liegeplatz für ihr Boot suchen." Seit Corona interessieren sich immer mehr Laien für das Segeln. Auch ohne Bootsführerschein darf jeder ein Boot fahren, das maximal 15 PS hat. Und da kommt es oft zu Problemen, sagt Thomas Krüger: "Die Anfänger kamen zum Beispiel mit den Leinen nicht zurecht und hatten Schwierigkeiten, überhaupt erstmal den Hafen zu verlassen. Viele unterschätzen auch die Motorleistung sowie Wind und Strömungen." Ähnliches berichten seine Kollegen aus anderen Häfen im Land.

Fragen klären in der Live-Sendung

Wie hat sich der Wassersport durch Corona verändert? Was macht den Wassersport so schön im Vergleich zu anderen Sportarten? Was muss beachtet werden, wenn man sich auf's Boot oder Brett schwingt? Diese und weitere Fragen wollen wir in unserer Sendung Zur Sache beantworten - am Sonntag, 28. März, ab 18.05 Uhr.

Zu Gast bei Moderatorin Hannah Böhme sind:



Tanja Miranda, zertifizierte Lehrerin für Stand-Up-Paddling aus Eckernförde

Thomas Krüger, Hafenmeister und Betriebsleiter in Marina Wendtorf

Christian Stipeldey, Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de - oder uns kostenfrei anrufen unter (08000) 96 66 66.

Ihre Daten Name, Vorname: * Wohnort: * E-Mail-Adresse: Telefon: Ihre Nachricht Ihre Frage oder Ihre Meinung zum Thema: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 28.03.2021 | 18:05 Uhr