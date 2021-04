Zur Sache: Medikamenten-Versuche an Kliniken in SH Stand: 22.04.2021 15:00 Uhr Mindestens 3.000 Menschen in Schleswig-Holstein wurden als "Versuchskaninchen" für Medikamente missbraucht. In der Sendung Zur Sache sprechen wir unter anderem darüber, wer dafür verantwortlich war.

Medikamenten-Versuche an schleswig-holsteinischen Kliniken - und das über Jahrzehnte hinweg. Mindestens 3.000 Menschen waren betroffen, die nicht wussten, dass mit ihnen experimentiert wird. Geschehen ist das an den Landeskrankenhäusern in Schleswig und Neustadt, an der Psychiatrischen und Nervenklinik der Universität Kiel und in den Ricklinger Anstalten. Das haben umfangreiche Untersuchungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ergeben. Demnach wurden in den Jahren 1949 bis 1975 in Schleswig-Holstein behinderte oder psychisch kranke Menschen systematisch mit Arzneimitteln behandelt und ruhiggestellt, die weder getestet noch zugelassen waren.

Wer war verantwortlich für die Arzneimittel-Tests?

Profitiert davon haben Pharmakonzerne, Ärzte und die Träger dieser Kliniken, zum Beispiel das Land und die Kirche. Beide haben sich zu ihren Fehlern bekannt. Aber die Betroffenen leiden noch heute unter den Folgen. Zur Rechenschaft gezogen werden kann niemand mehr, denn die Taten sind längst verjährt. Mehr als vier Jahre haben wir von NDR Schleswig-Holstein zu dem Thema recherchiert. Am Sonntag, 25. April, ab 18.05 Uhr wollen wir zwei Stunden abschließend darüber sprechen.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast bei Moderator Sebastian Parzanny sind:

Günther Jesumann , unabhängiger Beauftragter für Menschen in Schleswig-Holstein, die als Kinder oder Jugendliche Leid und Unrecht in staatlichen, kirchlichen oder privaten Einrichtungen erfahren haben

, unabhängiger Beauftragter für Menschen in Schleswig-Holstein, die als Kinder oder Jugendliche Leid und Unrecht in staatlichen, kirchlichen oder privaten Einrichtungen erfahren haben Günter Wulf , an ihm wurden in seiner Kindheit Medikamentenversuche durchgeführt

, an ihm wurden in seiner Kindheit Medikamentenversuche durchgeführt Prof. Cornelius Borck vom Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung an der Universität zu Lübeck

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de - oder uns kostenfrei anrufen unter (08000) 96 66 66.

