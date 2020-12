Zur Sache: Lichtblicke in der Corona-Pandemie Stand: 18.12.2020 17:43 Uhr Das Jahr 2020 war fest im Griff der Corona-Pandemie. In der Sendung Zur Sache suchen wir nach Lichtblicken in dieser schweren Zeit.

Die Corona-Pandemie hat Deutschland fest im Griff. Seit dem vergangenen Mittwoch (16.12.) ist ganz Deutschland im Lockdown. Die meisten Geschäfte - außer denen, die Dinge des täglichen Lebens anbieten - müssen geschlossen bleiben. Mindestens bis zum 10. Januar gelten in Deutschland strenge Kontaktbeschränkungen. Es ist eine Lage, wie wir sie ganz ähnlich schon einmal hatten - im vergangenen Frühjahr.

Große Hilfsbereitschaft unter den Menschen

Auch damals gab es von privater Seite schnell Hilfe für Menschen, die sich in dieser Lage nicht selbst helfen konnten. Mitglieder von Sportvereinen stellten sich zum Beispiel als Einkaufshilfen zur Verfügung und versorgten so Alte, Kranke oder auch Menschen, die sich in Quarantäne begeben mussten. Einem Café in Ammersbek (Kreis Stormarn) drohte die Pleite - online wurden daraufhin Spenden gesammelt. Viele Kunden gaben Geld, um ihren Treffpunkt für Kaffee und Kuchen zu erhalten. Damals und heute sind gerade die Alten- und Pflegeheime stark von der Pandemie betroffen - in Kuddewöhrde (Kreis Herzogtum Lauenburg) zogen im Frühjahr die Pfleger in das Heim, um die Alten gut betreuen zu können.

Neue Geschäftsideen, um zu überleben

Viele Betriebe suchten damals und suchen heute - sofern sie es denn können - nach Wegen, um trotz Lockdown doch noch im Geschäft zu bleiben. Wir stellen in unserer Sendung „Zur Sache“ am Sonntag, den 18.12. einige Beispiele vor: die Lübecker Gastronomen, die sich zusammengeschlossen haben, um Weihnachtsmenüs per Lieferdienst zu verkaufen und für jede verkaufte Gans eine weitere an Bedürftige spenden; eine Lübecker Goldschmiede, die "Antikörper" als Schmuck anbietet; die Betreiber einer Autodisco, die damit im vergangenen Mai in Trittau (Kreis Stormarn) für viel Freude sorgten. Gute Ideen gibt es viele.

Schicken Sie uns ihre Geschichten

Um diese "Lichtblicke in der Corona-Pandemie" soll es am Sonntagabend um 18.05 Uhr in unserer Sendung "Zur Sache" auf NDR 1 Welle Nord gehen. Moderator Sebastian Parzanny spricht mit Menschen, die helfen oder denen geholfen wurde, stellt Unternehmen vor, die neue Wege gefunden haben. Wenn auch Sie positive Beispiele kennen oder Ihnen selbst geholfen wurde, dann erzählen Sie es uns: Schreiben Sie uns Ihre Nachricht in das unten beigefügte Formular, schicken Sie uns eine Mail an zursache@wellenord.de oder rufen Sie uns kostenfrei an unter (08000) 96 66 66.

Diskutieren Sie mit!

Natürlich können Sie sich wieder an der Sendung beteiligen: Nutzen Sie einfach das unten angefügte Formular oder senden Sie uns eine Nachricht im Messenger der kostenlosen NDR-Schleswig-Holstein App. Sie können auch eine Mail schreiben an zursache@wellenord.de.

Ihre Daten Name, Vorname: * Wohnort: * E-Mail-Adresse: Telefon: Ihre Nachricht Ihre Frage oder Ihre Meinung zum Thema: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Zur Sache | 20.12.2020 | 18:05 Uhr