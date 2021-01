Zur Sache: Immobilien in SH werden immer teurer Sendedatum: 31.01.2021 18:05 Uhr Pro Jahr steigen die Preise in Schleswig-Holstein um neun bis zehn Prozent - wo das hin führen könnte, darüber sprechen wir in der Sendung Zur Sache.

Mit der Corona-Krise befürchteten Viele, dass der Immobilienmarkt in Schleswig-Holstein einbrechen könnte. Dass zum Beispiel Haus- oder Wohnungsbesitzer wegen Jobverlust oder Kurzarbeit ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Doch Experten sagen: Das ist nicht der Fall. Die Nachfrage ist ungebrochen, Angebot und Nachfrage halten sich nicht die Waage.

Weniger Menschen verkaufen ihre Häuser oder Wohnungen

Laut Immobilienverband Nord geht die Zahl der Eigenheimbesitzer, die ihre Häuser und Wohnungen verkaufen wollen, seit Jahren zurück. Die Folge: Mit dem kleineren Angebot steigen die Preise. Die Bereitschaft der Eigentümer, ihre Immobilien in Schleswig-Holstein zu verkaufen, habe sich in den vergangenen drei bis vier Jahren halbiert, sagt der Vorsitzende des Immobilienverbandes Nord, Carsten Henningsen.

Lieber Stadtrand als Stadtmitte?

Pro Jahr steigen die Preise in Schleswig-Holstein um neun bis zehn Prozent, sagt Wolfgang Ullrich, Geschäftsführer der LBS Immobilien GmbH. Dort wird einmal pro Jahr der sogenannte Immobilienatlas herausgegeben, der einen Überblick über die aktuellen Immobilienpreise im Land gibt. Michael Herte, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein, hat beobachtet, dass in Corona-Zeiten Häuser und Wohnungen am Stadtrand und nicht mehr in der Innenstadt öfter angefragt werden als vor der Krise. Das könnte eine Folge des Homeoffice sein.

Neue Ideen für die Innenstädte

Alexander Blažek, Vorsitzender von Haus und Grund Schleswig-Holstein, sorgt sich auch deshalb um die Innenstädte. Er sieht die Kommunen in der Pflicht, dort neue Konzepte zu erarbeiten. Kerstin Main hat über dieses Thema auch mit ihren Studierenden gesprochen. Sie ist Professorin an der Fachhochschule Westküste und leitet den Studiengang Immobilienwirtschaft, den es in Heide seit 2016 gibt.

Entscheidend ist die Lage

Wie hat sich der Immobilienmarkt verändert? Wo gibt es noch bezahlbare Immobilien in Schleswig-Holstein? Wieviel kostet ein Quadratmeter Wohnraum durchschnittlich im Norden? Und wovon hängt der Preis ab? Diese und weitere Fragen wollen wir in unserer Sendung Zur Sache beantworten - am Sonntag, 31. Januar, ab 18.05 Uhr.

Fragen klären in der Live-Sendung

Zu Gast bei Moderatorin Hannah Böhme sind:



Frau Prof. Kerstin Main, Studiengangsleiterin Immobilienwirtschaft an der FH-Westküste

Alexander Blažek, Vorsitzender von Haus und Grund Schleswig-Holstein

Michael Herte, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein

Diskutieren Sie mit!

