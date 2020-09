Stand: 10.09.2020 14:20 Uhr

Zur Sache: "Fridays for Future" wird wieder lauter

Lange war es wegen der Corona Pandemie still um die "Fridays for Future"- Aktivisten ("FFF"). Nun wollen sie wieder lauter werden: mit einem weltweiten Aktionstag am 25. September. Auch In Schleswig-Holstein soll es Proteste geben - bisher in Kiel, Rendsburg, Eckernförde, Schleswig und Niebüll. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hatten sich die Schwedin Greta Thunberg und weitere Gleichgesinnte vor allem im Internet für ihre Ziele eingesetzt. Größere Aktionen gab es nicht.

"Fridays for Future" will Klimaziele erreichen

Unter strengen Hygienemaßnahmen will die "FFF"-Bewegung nun wieder lautstark auf ihre Ziele aufmerksam machen. Es geht unter anderem um die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, das vorsieht, die menschengemachte globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu drücken. Außerdem setzt die Bewegung sich für einen schnelleren Ausstieg aus der Kohlekraft bis 2030 ein sowie für eine hundertprozentige erneuerbare Energieversorgung bis 2035 ein. Von der Politik komme da zu wenig, so der Vorwurf.

Junge Union hat auch Ideen zum Klimaschutz

In vielen Punkten decken sich die Forderungen aber zum Beispiel mit dem, was die Junge Union Schleswig-Holstein (JU) - die gemeinsame Jugendorganisation der CDU und CSU - erreichen möchte. Auch sie erkennt, dass ein Festhalten an der Kohleverstromung bis 2038 - wie von der Bundesregierung beschlossen - dafür sorgen kann, dass das Klimaziel zur globalen Erwärmung nicht erreicht werden könnte. Sie sieht Schleswig-Holstein als einen wichtigen Lieferanten von Windenergie.

Unterstützung aus der Wissenschaft

Schützenhilfe bekommt "Fridays for Future" auch aus der Forschung. Rund 23.000 Wissenschaftler hatten sich bereits im vergangenen Jahr hinter die Streikenden gestellt. Und UN-Generalsekretär António Guterres forderte erst in dieser Woche gemeinsame Anstrengungen der Staatengemeinschaft gegen den Klimawandel. Die Veränderung des Klimas sei "eine viel größere Bedrohung" als die derzeitige Coronavirus-Pandemie und bedeute "eine existenzielle Gefahr für unseren Planeten und unser Leben", sagte Guterres mit Blick auf die Generaldebatte der UN-Vollversammlung, die am 21. September beginnt.

Moderator Sebatian Parzanny spricht unter anderem mit seinen Gästen Sophia Pott von "Fridays for Future" in Lübeck sowie Cornelia Schmachtenberg, stellvertretende Landesvorsitzende der JU.

