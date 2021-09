SPD-Spitzenkandidat Rix für bessere Krankenhausfinanzierung Stand: 21.09.2021 19:55 Uhr In Zur Sache Spezial treffen die Landeshauskorrespondenten von NDR 1 Welle Nord die schleswig-holsteinischen Spitzenkandidaten der Parteien vor der Bundestagswahl. In dieser Folge: Sönke Rix von der SPD.

Sollten die Sozialdemokraten an die Macht kommen, will sich die Partei laut Rix für eine bessere Krankenhausfinanzierung einsetzen, damit auch kleinere Kliniken finanziell überleben können. Zurzeit werden die Kliniken unter anderem noch pro Eingriff bezahlt. Gerade bei kleineren Krankenhäusern, wie der finanziell angeschlagenen Imland-Kliniken im Kreis Rendsburg-Eckernförde, sind die Fallpauschalen häufig ein Minus-Geschäft. "Dass man mit einer Mandel-OP weniger verdient als mit einer Knie-OP, ist sehr bedauerlich. Deshalb sind wir auch dafür, dass wir dieses Fallpauschalen-System überwinden", sagte Rix. Die SPD wolle als erstes mit der Kinderheilkunde anfangen und erhofft sich dadurch auch eine Standortsicherung der örtlichen Krankenhäuser, so Rix.

Für Bürgergeld - anstatt Hartz-IV

Um dem Fachkräftemangel in der Pflege entgegen zu wirken, da würde eventuell auch mehr Zuwanderung helfen, meint der SPD-Bundestagsabgeordnete. Rix warb in der Sendung außerdem für die Pläne der Sozialdemokraten, Hartz-IV abzuschaffen und daraus ein Bürgergeld zu machen, das Langzeitarbeitslose ohne große bürokratische Hürden beziehen sollen. Weniger Anträge will die SPD laut Rix auch bei den staatlichen Leistungen für Kinder. Unter anderem sollten Kindergeld, Kinderzuschlag, Teilhabepaket automatisch ausgezahlt werden, meint der Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde.

AUDIO: Zur Sache Spezial: Sönke Rix (SPD)

