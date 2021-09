AfD-Kandidat Witt: Beschäftigte sollen von Arbeit gut leben können Stand: 14.09.2021 21:00 Uhr In Zur Sache Spezial treffen die Landeshauskorrespondenten von NDR 1 Welle Nord die Spitzenkandidaten der Parteien vor der Bundestagswahl. In dieser Folge: Uwe Witt von der AfD.

Die AfD will sich im Bund für mehr gut bezahlte Arbeitsplätze einsetzen. Der Direktkandidat der AfD Schleswig-Holstein zur Bundestagswahl, Uwe Witt, sagte in der Sendung Zur Sache Spezial, dafür müssten vor allem die klein- und mittelständischen Unternehmen im Land unterstützt werden. Nach 20 Jahren Merkel-Regierung gebe es in Deutschland eine unangenehme Art der Vollbeschäftigung, so Witt. "21,4 Prozent der erwerbstätigen Menschen, die wir hier in Deutschland haben, rangieren knapp über dem Mindestlohn brutto. Das bedeutet, Altersarmut ist vorprogrammiert. Das ist nicht die Art von Vollbeschäftigung, die uns vorschwebt. Sondern wir möchten den Menschen Arbeitsplätze anbieten, von denen sie auch auskömmlich leben können", sagte Witt.

Geregelte Zuwanderung

Dem Fachkräftemangel in Deutschland will die Partei laut Witt nach kanadischem Vorbild begegnen - mit einer geregelten Zuwanderung. Witt verteidigte in der Sendung außerdem, dass in der AfD "unkluge Dinge" gesagt würden - zum Beispiel von seinen Parteikollegen Höcke und Gauland. Sie hätten sich mitunter unschön ausgedrückt, es sei nicht extremistisch gemeint gewesen und später auch relativiert worden. Wie in anderen Parteien gebe es in der AfD eine große Spannweite, so Witt.

