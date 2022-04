Biogärtnerin Petra Panthel: Trend geht zur Selbstversorgung Stand: 30.04.2022 12:00 Uhr Biogärtnerin Petra Panthel baut in Bliestorf Kräuter, Blumen, Obst und Gemüse an. Im SH Schnack erzählt sie von ihrer Beobachtung - dem Trend unter jungen Menschen, sich zumindest wieder teilweise selbst zu versorgen.

von Mechthild Mäsker

Wenn sie mitten zwischen den Anzuchtkisten steht, umgeben von hunderten, kleinen Töpfen mit Kräutern und Salaten, dann ist sie glücklich: Petra Katharina Panthel, Biogärtnerin in Bliestorf (Kreis Herzogtum Lauenburg). Die fruchtbaren Äcker im Herzogtum Lauenburg bieten beste Bedingungen für die an der Mosel aufgewachsene Bauerstochter, die mit ihrer Biogärtnerei seit 2009 hier mit eigenem Betrieb ansässig wurde. Jede einzelne Pflanze auf den vielen Anzuchttischen ist vor kurzem aus dem Acker gezogen und für den Verkauf jetzt vorbereitet worden.

Überzeugte Vegetarierin und Pflanzenexpertin

Den traditionellen, heimischen Bauernhof hätte sie nie übernehmen können, sagt Petra Panthel mit großer Überzeugung, denn Tiere schlachten und essen, mit denen sie vorher auf dem Hof gelebt hatte, das war ihr schon als Kind zuwider. Darum ist sie früh Vegetarierin geworden. Aber dass sie selbst einmal einen landwirtschaftlichen Demeter-Anbau betreibt, hatte sie damals nicht vor. Das habe sich im Laufe der Jahre so entwickelt, erklärt Panthel: "Als Kind habe ich die Arbeit auf dem Hof oft als Belastung empfunden, aber im Nachhinein bin ich sehr sehr dankbar für diese fundamentale Lebenserfahrung. Man ist sehr verbunden mit der Erde und zugleich dem Himmel ganz nah."

500 Sorten im Angebot

Und so hat sie schon als Kind "botanisiert", mit 18 Jahren angefangen, sich über den ökologischen Gartenbau zu informieren, später ein Gartenbau-Diplom erworben. Im In- und Ausland hat sich die Naturfreundin fortgebildet, besonders angetan haben es ihr die Kräuter. In den kleinen Töpfen rund um sie herum finden sich zum Beispiel Pimpinelle, "ein zentrales Gewürz in der Frankfurter Sauce", Blutampfer, "lecker in Suppe oder Salat", die Süßdolde, "eine echte Delikatesse", dazu Weinraute, Liebstöckel, Staudensellerie, Schnittlauch, Sauerampfer. 500 Sorten, schätzt die Kräuterexpertin, hat sie im Angebot.

Inzwischen hat Petra Panthel nicht nur den Staudenbetrieb. Auch eine Gärtnerei, ein Obst- und Gemüseanbau sowie Blumenanbau und Floristik gehören dazu. Zudem stellt Petra Panthel Kräuteröle und Kräutertee-Mischungen her, verkauft sie im eigenen kleinen Hofladen direkt hinter dem weißen Gutshaus in Bliestorf.

Lange Tage in Frühjahr und Sommer

Dass das viel Arbeit macht, ist klar. Besonders im Frühjahr, der Mai ist der arbeitsreichste Monat, wenn alle Setzlinge vertopft werden müssen und die Anbauflächen vorbereitet werden. Füße hoch und Hände in den Schoß legen, das geht nur kurze Zeit im Jahr: Weihnachten und Januar, da ist dann auch mal eine Urlaubsreise möglich - und Lesen und Schlafen. "Da bin ich ein richtiges Murmeltier", meint Panthel. Immerhin hat sie zwei Auszubildende, eine Festangestellte und neun Saisonarbeitskräfte, die ihr über das Jahr zur Hand gehen. Auch Sohn und Tochter haben lange Zeit geholfen, beide sind aber jetzt aus dem Haus.

Gartenanbau als Trend für junge Familien

Zumindest einen Teil der Arbeit machen sich inzwischen wieder mehr und mehr junge Menschen. Vieles, wie etwa die Kräuterspirale im Stadtgarten oder Gemüseanbau im Kleingarten, sei jetzt wieder modern. Aus ihrer Sicht mehr als ein Trend. "Jetzt erkennen die Menschen, dass es wieder fundamental wird, sich selbst ernähren zu können. Schrebergärten sind seit Corona praktisch explosionsartig in Betrieb genommen worden, und viele haben das Bedürfnis, zumindest einen Teil ihrer Versorgung selbst produzieren zu können." Das gilt ihrer Beobachtung nach vor allem für junge Leute.

Und so hat Panthel auch insgesamt 60 Mitglieder für die sogenannte Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) gewinnen können: Gegen einen festen Jahresbeitrag bekommen die Mitglieder wöchentlich einen Korb Obst, Gemüse, Blumen und Stauden, je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit, als ihren Ernteanteil. Für den Betrieb eine sichere Einnahme, für die Beteiligten ein saisonaler Bio-Warenkorb, so funktioniert SoLaWi.

Beruf als Lebensinhalt

Gefragt, was sie besonders glücklich macht an ihrem Beruf, antwortet Petra Panthel: "Ich bezeichne das nicht so als Arbeit, das ist schon mein Lebensinhalt, eine Lebenserfüllung auch. Dafür bin ich sehr dankbar." Und sie wünscht sich, dass auch andere einen Beruf finden, der mehr ist als das, nämlich eine Berufung.

