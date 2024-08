Wind vun achtern! Musiker vun Godewind op nie'en Kurs Stand: 14.08.2024 13:57 Uhr Ehr Musik hett Generatschonen präägt. Godewinds Wienachtstourneen höörn för vele Familien to de Fierdaag dorto as Goos un Karpen. Nu hebbt se den Turbo ansmeten, ehre Musik verjüngt un sünd dorbi ok noch plattdüütscher worrn.

von Lornz Lorenzen

"Segg mal, wokeen vun ju hett hier al mal tindert in'n Saal?, fraagt Godewind-Sängerin Anja Bublitz bi dat utverköffte CD-Release Kunzert vör 150 Fans heel unscheneert. Tatsächlich mellen sik welke in't Publikum un dat wiest nich blots, dat de Band, wat al 1979 grünnt worrn is, mit de Tiet geiht, sünnern ok, dat dor twüschen Fans und Musiker en fründschoplich, meist privates Verhältnis besteiht.

"Ik heff so veel sehn un so veel probeert bi Tinder, Parship, Tennisclub un Füerwehrvereen -

Du, dor bliev ik doch villicht lever alleen." ut de Song "Lever alleen"

Dorto bekennt sik de Sängerin op de Bühn un in annerthalf Stunnen Kunzert warrt ok de langjohrigsten Fans klaar, dat de Wind nich blots vun achtern, sünnern ok ut en lütt beten annere Richtung weiht.

Vun Pop över Rock bit Country is op de CD allens dorbi

Dat mag ok dorin liggen, dat siet Corona-Tieden twee jüngere Musiker mitmischen. Nämlich Kai Lindner, wat ok bi Johannes Oerding sien Expertise as Keyboarder erfolgriek inbringen deit un Gerrit Hoss, de uns mit an Bord vun'n snaaksch FKK-Krüüzfohrt nimmt. Blangenbi, düsse Nakelt-Reisen gifft dat tatsächlich:

"Käpt'ns Dinner neegsten Avend. De Kaptein keem utstaffeert in Adamskostüm un Mütz op'n Kopp un veer Striepen tätoweert." ut de Song "13 Decks"

Godewind mischen op ehre nie'e CD verschedenste Musikstile mitenanner, dorünner Pop, Rock un sogor Country-Elemente. So hebbt se de Schiev wull nich ahn Grund "Wind vun Achtern" nöömt, dat drifft den Takt ganz vun alleen na baven. As bi'n Anbaggersong "Kummst du mit mi na Huus" oder bi "In'n Kroog brennt noch Licht", een Hymn op de Kröög vun nevenan, de vun Sänger Gerrit Hoss to "Blinkfüür" un "Havens" in de Düüsternis opbuut warrn. Man Godewind in't Johr 2024 kann - as de Band-Traditschoon se dat in de Weeg leggt hett - ok liese, nadenkliche un lyrische Töön.

"De Gedanken hangt an en Drakensnoor. Se föhlt de Bries sanft op ehr Huut. Ümmer höger Richtung Wulken un de Sehnsucht ward so luut." ut de Song "Küstenkinner"

Songtexten vull vun maritimen Metaphern

Veel länger as de Jungs vun Santiano fangen ok de Godewind-Musiker dat noordisch Levensgeföhl in Spraakbiller un Metaphern vun de Seefohrt in. Allermeistens passt dat bannig goot, so to'n Bispeel wenn Heiko Reese mit veel Humor bekennt, wokeen bi em to Huus dat Roder in de Hannen hölt.

"Bruust de Wind, Huus-hoge Wogen, verleer ik nie den Moot. Mien Fro, de is Kaptein... in mien Hart bliff ik Pirat, en Anker tätoweert." ut de Song "Mien Fru is Kaptein"

Man wenn de "Küstenkinner" jichenswenn, nadem se ehren egen Levensweg inslaan sünd, later as "Drievholt" wedder vör de Heimatküst spöölt warrn, passt de Metapher blots, wenn dat Holt nich vun en (persönlich) Schippünnergang her röhrt. Avers dat is an Enn villicht ok Lüttkraam.

Nich blots dat Publikum is begeistert vun de frischen Töne

Dat CD-Release-Kunzert op'n Reesehof geiht mit'n grote Erfolg to Enn. Dat Risiko, wat Musiker ingahn, wenn se nie'e Tööne anspeelt, hett sik dörch un dörch betahlt maakt: Dat Publikum stüürmt achteran in de Autogramm-Stunde op'n Hoff mit Anja Bublitz, Gerrit Hoss, Kai Lindner un Huusherr Heiko Reese un is begeistert:

"Dat hett mi sehr goot gefullen, weer mal wedder wat anneres!", seggt een Besöker. "Vun Godewind kennt man jo sünst blots de Wiehnachtsleeder. Un jetzt de nie'e Titelsong, de maakt ok en beten Stimmung", "Dat is en beten flotter worrn, rockiger worrn, dat finn ik richtig goot."

En besünneres Loff an düssen Dag kümmt vun Ex-Godewind-Musiker un Band-Mitbegrünner Shanger Ohl: "Ik bün sehr stolt op mien Ex-Kollegen. Vör allen Dingen, wat ik klasse finn, is: Se hebbt sik mal wedder truut, de ganze CD op Plattdüütsch to maken. Dat hebbt wi uns de letzten dörtig Johr nich mehr truut. Un dorvör heff ik Hochachtung, mutt ik seggen. Ik bin begeistert!"

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch