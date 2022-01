"Op dat Leven!" - Plattdeutscher Schreibwettbewerb startet Stand: 14.01.2022 06:00 Uhr "Op dat Leven!" - "Auf das Leben!" ist das Motto von "Vertell doch mal" 2022. Erstmals hat der plattdeutsche Schreibwettbewerb eine Band als Botschafter: Santiano.

von Lornz Lorenzen

Es ist kühl, grau und griesig, als die Santiano-Musiker Björn Both, Axel Stosberg und Hans-Timm Hinrichsen den historischen Heringslogger "Ryvar" im Flensburger Museumshafen entern. Doch das kümmert nun so gar nicht. Denn sie sind hier, um sich als die neuen Botschafter des plattdeutschen Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal" von NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater vorzustellen. Gut gelaunt erzählen die Nordlichter, die seit gut zehn Jahren am laufenden Band Nummer-eins-Hits produzieren, was ihnen zum neuen Wettbewerbs-Thema "Op dat Leven!" einfällt und weshalb sie Botschafter geworden sind.

Plattdeutsch aufgewachsen

Für den gebürtigen Nordfriesen Björn Both, der in der Band unter anderem für Gesang, Bass und Didgeridoo zuständig ist, spielen gleich eine ganze Reihe von Gründen eine Rolle. "Ersmol sünd wi mit plattdüütsch opwussen. Un bi uns (in de Band) hett plattdüütsch tatsächlich ok noch en Funktion. Nämli, wenn wi ünnerwegens sünd, is dat ok'n lütt beten en Geheimspraak för uns. Un wi beobachten natürli ook, mit'n beten Hartpien wi düsse Spraak, segg ik mal, in de Versenkung verswinnen deit."

Die Sprache unterstützen

Deshalb ist es auch für Hans-Timm Hinrichsen alias Timsen, der bei Santiano singt und Gitarre spielt, ganz klar, "dat wi dat Plattdüütsche ünnerstütten doot. Dat löppt uns je al Nees lang över de Straat hier. Dat is doch en grote Ehre wenn wi dedore Veranstaltung ünnerstütten köönt und dorbi mithölpen köönt, dat möglichst vele Lüüd sik een Geschicht utdenken un se toschicken doot."

Auf den Bühnen zu Hause

Und der dritte "Vertell doch mal"-Botschafter in der Runde, der Seemannsrocker Axel Stosberg, ebenfalls für Gesang, Perkussion und Mundharmonika zuständig, hat einen noch innigeren Bezug zu seinem frischen Ehrenamt: "Durch meinen seit 20 Jahren andauernden Bezug zum Ohnsorg-Theater begleite ich 'Vertell doch mal' auch schon fast seit 20 Jahren. Das ist genau der Grund, weshalb ich mich speziell sehr darüber freue, dass wir angefragt worden sind."

Stosberg stand beim Ohnsorg-Theater schon als Schauspieler auf der Bühne. So spielte er dort unter anderem nicht nur den Froschkönig im Weihnachtsmärchen, sondern auch die Hauptrolle in Shakespeares "En Sommernachtsdroom" bei der Neueröffnung des Ohnsorg-Theaters 2011.

Und auch für den Schreibwettbewerb war er am Ohnsorg-Theater schon dabei. Er war beispielsweise im Jahr 2010 bei der "Vertell doch mal"-Preisverleihung in Hamburg auf der Bühne und trug die drittplatzierte Geschichte "En keddelig Saak" (eine kitzlige Sache) von Volker Krüger aus Bordelum vor. Das Motto lautete damals: "Hartpuckern" (Herzklopfen). Die Kurzgeschichte handelte von einem Jungen, der im Doktorspiel den Unterschied der Geschlechter kennenlernt.

Ganz persönlich: Was Santiano zum Motto "Op dat Leven!" einfällt

"Vertell doch mal"-Botschafter Timsen: "Op dat Leven!" Dat is för mi, wenn ik seggen kann, wat ik finn, wat ik good henkregen heff so mit de Familie. Wenn du Kinner kriggst un so, denn kummt dor en nüe Afschnitt in die Leven. Du muss Levde geven, Kraft vermiddeln un dat gifft di ok en Barg Kraft, denn segg ik: Op dat Leven. "Vertell doch mal"-Botschafter Björn Both: "Op dat Leven!" Dat is nich jümmers dat grote Lametta. Wenn man meent, dat dat sünd blots de groten Momente, wenn wi dorop töven, dat sünd blots wenige, denn hett man Pech, wenig Freude in't Leven. Wenn wi seggen, wi fiern dat Leven, denn heet dat nich blots wi fiern dat Leven, sünnern ok, wat köönt wi dorför doon, dat dat Leven levenswert is? "Vertell doch mal"-Botschafter Axel Stosberg: "Op dat Leven!" Ja, wir können natürlich nicht über das Leben reden, wenn wir nicht gleichzeitig den Tod im Hinterkopf haben. Ich will jetzt keine Floskeln 'raushauen', da hat es ganz andere kluge Köpfe gegeben, aber das Wort Leben würde es ja ohne den Tod gar nicht geben. Auch unsere Zukunft ist kürzer als unsere Vergangenheit, wir gehen häufiger auf Beerdigungen als auf Hochzeiten. Aber wir bleiben nicht hängen, sondern feiern das Leben!

Mitmachen lohnt sich

Wenn es zu diesem "Botschafterempfang" in nordisch kühler Seeluft noch etwas zu ergänzen gibt, dann vielleicht dies: Mitmachen lohnt sich! Auf die sieben Gewinnerinnen und Gewinner warten Preisgelder von mehr als 5.000 Euro. Zudem werden die 26 besten Geschichten am 19. Juni 2022, pünktlich zur großen Abschlussveranstaltung im Hamburger Ohnsorg-Theater, als Buch erscheinen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder den "Ü 18" Preis - Das "Ü" steht für "ünner", spricht also Autorinnen und Autoren unter 18 Jahren an.

So schließen sich NDR, Radio Bremen, das Ohnsorg-Theater und auch die PNE AG als Unterstützer des Wettbewerbs den Schlussworten der "Vertell doch mal"-Botschafter 2022 an: "Wir hoffen, dass Ihr zahlreich mitmacht. Schreibt eure Kurzgeschichten auf, alles was euch so einfällt. Alles, was mit dem Leben zu tun hat. Wir drücken euch die Daumen und hoffen, dass ihr dabei seid, und dass ihr gewinnt! Bis dahin, Zack Ahoi!"

So können Sie teilnehmen

Die Teilnahme ist über die Internetseite www.ndr.de/vertelldochmal oder per E-Mail (vertell@ndr.de oder vertell@radiobremen.de) bis Montag, den 28. Februar 2022, 23.59 Uhr, möglich. Oder Sie senden Ihre Kurzgeschichte an eine der folgenden Adressen (es gilt der Poststempel):

NDR 1 Welle Nord, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 3480, 24033 Kiel;

NDR 1 Niedersachsen, Stichwort "Vertell doch mal!", 30150 Hannover;

NDR 90,3, Stichwort "Vertell doch mal!", 20149 Hamburg;

NDR 1 Radio MV, Stichwort "Vertell doch mal!", Postfach 110144, 19001 Schwerin;

Radio Bremen, Stichwort "Vertell doch mal!", 28100 Bremen

