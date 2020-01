Sendedatum: 17.01.2020 10:40 Uhr

"Vertell doch mal" Schreibwettbewerb

"Fief vör twölf", "Fünf vor Zwölf", ist es für viele Menschen dauernd - bei verschiedensten Themen. Damit bietet "Fief för twölf" Stoff für viele Geschichten und ist ideales Motto für den diesjährigen plattdeutschen Schreibwettbewerb "Vertell doch mal". Der NDR, Radio Bremen, die PNE AG und das Hamburger Ohnsorg-Theater rufen gemeinsam dazu auf. Mitmachen lohnt sich: Auf die sieben Gewinnerinnen und Gewinner warten Preisgelder von mehr als 5.000 Euro. Zudem werden die 25 schönsten Geschichten am 7. Juni anlässlich der großen Gewinner-Gala als Buch erscheinen. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder den "Ü 18" Preis. Das "Ü" ist ein "plattes Ü" und steht für "ünner", also für Autorinnen und Autoren unter 18 Jahren.

"Vertell doch mal": Harald Maack ruft zum Mitmachen auf

Harald Maack ist Botschafter des Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal". Der NDR, Radio Bremen, die PNE AG und das Hamburger Ohnsorg-Theater suchen plattdeutsche Kurzgeschichten zum Thema "Fief vör twölf".







Ihre Geschichte op Platt

Gefragt ist eine im Niederdeutschen verfasste, bislang unveröffentlichte Kurzgeschichte zum Thema "Fief vör twölf". Bitte beachten Sie die folgenden Teilnahmebedingungen.

Große Gala in Hamburg

Die sechs Siegergeschichten werden am Sonntag, 7. Juni, in einer großen Matinee mit vielen prominenten Gästen im Hamburger Ohnsorg-Theater prämiert und von Schauspielerinnen und Schauspielern des Theaters vorgetragen. Die Moderation übernimmt "Plattsnuut" Ilka Brüggemann und die Musik kommt von "Dragseth Trio" aus Nordfriesland. EIn plattdeutsches Spektakel der Extraklasse.

