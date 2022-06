"Op dat Leven!" - Neues vom plattdeutschen Schreibwettbewerb Stand: 12.04.2022 11:00 Uhr Große Beteiligung beim 34. plattdeutschen Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" der NDR Landesfunkhäuser, Radio Bremen und des Ohnsorg-Theaters. Mehr als 1.300 Geschichten aus mehr als zwölf Nationen sind eingetrudelt.

von Lornz Lorenzen

Auf die Frage, was der Sinn des Lebens sei, kommt der Supercomputer Deep Thought in "Per Anhalter durch die Galaxis" nach siebeneinhalb Millionen Jahren Rechenzeit zu dem Ergebnis: "42". Was diese Zahl nun konkret bedeuten soll, wissen wir bis heute nicht. Was wir aber ganz genau wissen, ist Folgendes: Mehr als 1.300 Autorinnen und Autoren haben uns ihre Geschichten zum aktuellen Thema "Op dat Leven!" in digitaler und auch in Papierform zugeschickt und damit wieder einmal bewiesen, übrigens zum 34. Male, wie kreativ sie sind! Danke für Ihre Ideen, danke für ihr Engagement. Was viele nicht wissen: Am Ende werden alle Geschichten neben den Werken von Klaus Groth und Theodor Storm in der "Handschriftenabteilung" der schleswig-holsteinischen Landesbibliothek archiviert.

Die besten Kurzgeschichten erscheinen im Buch

So haben die Vertreterinnen und Vertreter der Jury, bestehend aus regionalen Plattdeutsch-Expertinnen und -Experten von NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater nun gelesen, diskutiert und gemeinsam ausgewählt, wer es in das "Vertell doch mal"-Buch schafft oder nicht. Dabei registrierte die Jury, wieder mit großer Freude, dass die plattdeutsche Sprache die Menschen über beinahe alle geographischen Grenzen hinweg miteinander verbindet. Es kamen Einsendungen aus Italien, Schweden, Bulgarien, Mexiko, Brasilien, Namibia, USA und sogar von Exil-Plattdeutschen aus Bayern.

Wenn Sie beim Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" mitgemacht haben und von der Jury ausgewählt wurden, sollten sie in diesen Tagen eine Nachricht von uns erhalten - beziehungsweise bereits erhalten haben.

Preisgelder beim Schreibwettbewerb "Vertell doch mal"

Welche der ausgewählten Geschichten am 19. Juni 2022 im Hamburger Ohnsorg-Theater prämiert werden, immerhin geht es um insgesamt mehr als 5.000 Euro an Preisgeld, wird dann auf der Bühne bekannt gegeben.

Gala wieder im Hamburger Ohnsorg-Theater

Verraten können wir schon, dass Norma Schulz, die Hamburger Sängerin mit plattdeutschen und friesischen Wurzeln Songs von ihrer neuen CD präsentieren wird. Durch das rund zweistündige Programm führt NDR-Moderatorin Ilka Brüggemann, die sich nach zwei virtuellen Preisverleihungen in Folge auf echte Menschen im Theater freut.

"Vertell doch mal"-Botschafter "Santiano"

Ein weiterer Höhepunkt wird der Auftritt unserer prominenten "Vertell doch mal"-Botschafter Santiano sein. So kehrt Musiker und Schauspieler Axel Stossberg zu seiner früheren Wirkungsstätte zurück und wird neben anderen Stars des Ohnsorg-Theaters eine der insgesamt sechs Siegergeschichten vortragen. Auch sein Bandkollege Hans-Timm Hinrichsen setzt seine Stimme und die Gitarre ein und wird den Gewinnern und Gewinnerinnen zu Ehren ein Solo auf der Bühne singen. Unterstützt wird der Wettbewerb von der PNE AG aus Cuxhaven.

Hier nochmal alle wichtigen Fakten: Die 34. Preisverleihung des plattdeutschen Schreibwettbewerbs findet am 19.Juni 2022 im Hamburger Ohnsorg-Theater statt. Einlass 10 Uhr. Beginn 11 Uhr - circa 13 Uhr. Hiergibt es die Karten (14,15 Euro) im Vorverkauf. Reservierung unter 040 35 08 03 21

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch