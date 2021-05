Vertell doch mal 2021: Virtuelle Gala Stand: 26.05.2021 16:00 Uhr Die Geschichten sind gelesen, die Gewinner stehen fest, jetzt geht es um die Preisverleihung. Wir übertragen am 4. Juni die virtuelle Gala der 33. Ausgabe des plattdeutschen Schreibwettbewerbs.

"Allens Anners" - das war das Thema des Wettbewerbs in 2021 und es traf den Nerv der Zeit. Denn am Ende wurden mit 1.600 Einsendungen deutlich mehr Geschichten eingereicht als in den letzten Jahren. Auch haben überproportional viele Hamburgerinnen und Hamburger teilgenommen. Vielleicht hat die charmante Wahl-Hamburgerin Ina Müller ganz besonders auch die Hanseatinnen und Hanseater inspiriert. Grund genug, dass die Botschafterin des plattdeutschen Erzählwettbewerbs auch am 4. Juni um 19 Uhr bei der virtuellen Gala die diesjährigen Gewinner präsentiert. Wir übertragen das Event live hier auf dieser Seite.

Aus allen Einsendungen hat die Jury, bestehend aus Niederdeutsch-Redakteurinnen und Redakteuren von NDR und Radio Bremen, 25 Geschichten für das "Vertell doch mal!"- Buch 2021 ausgesucht. Eine Ehrenjury kürte daraus die fünf Siegergeschichten. Diese werden bei der Gala von Ina Müller sowie von prominenten Schauspielerinnen und Schauspielern des Hamburger Ohnsorg-Theaters vorgetragen. Sängerin und NDR Moderatorin Ina Müller wird auch musikalisch zu erleben sein, ebenso wie das Dragseth Trio. Alle Zuschauer können online auf ndr.de/vertell und bremeneins.de ihre Stimme für ihre Lieblingsgeschichte beim Publikumspreis abgeben.

"Ik drööm op Platt"

Ina Müller war erstmals dabei - denn auch ihr liegt die plattdeutsche Sprache am Herzen. Ina Müller ist stolz darauf, in der Jury über die Gewinnerinnen und Gewinner mitentscheiden zu dürfen. Von Geburt an sei bei ihr, dem "lüttjen Sonderling, as Mama immer seggt hett, allens anners" gelaufen, "dat ganze Leven in de Öffentlickeit, dat weer för mi gor nich vörsehn", sagt die Entertainerin, die mit ihrer geliebten Muttersprache auf dem Bauernhof aufgewachsen ist. "Ganz ehrlich, ik denk ja jümmer noch op Platt. Ik drööm op Platt un ik snack luut mit mi sülvst op Platt. Dorüm fehlt mi dat Kreativween op Platt un ik finn 'Vertell doch mal' eenfach super."

Die Niederdeutsch-Redaktionen der vier NDR Landesfunkhäuser und von Radio Bremen in Kooperation mit dem Ohnsorg-Theater freuen sich über die große Resonanz und über die vielen Geschichten aus dem gesamten Niederdeutschgebiet (und darüber hinaus).

