"Vertell doch mal": Das sind die Siegerinnen und Sieger Stand: 04.06.2021 19:00 Uhr Rund 1.600 Geschichten waren zum Motto "Allens anners" eingegangen. Eine Ehrenjury hat daraus die fünf Siegergeschichten gekürt, die bei einer virtuellen Gala im Ohnsorg-Theater vorgetragen wurden.

von Lina Bande

Das erste Mal dabei, die erste Geschichte op Platt - und damit gleich den Sieg eingefahren: Gudrun Schultz-Pohlen aus Bordesholm hat mit ihrer Geschichte "Help" den größten plattdeutschen Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" gewonnen.

Die Jury, bestehend aus Niederdeutsch-Redakteurinnen und -Redakteuren von NDR und Radio Bremen, hatte aus dem Berg an Einsendungen 25 Geschichten für das "Vertell doch mal"-Buch ausgewählt, die Ehrenjury dann daraus die fünf Siegergeschichten. Wie schon im Vorjahr werden die Preisträgerinnen und Preisträger im Rahmen einer virtuellen Gala geehrt.

1. Preis: Überraschungsmoment aus Schleswig-Holstein

Da war sich die Jury von Anfang an einig: der erste Preis 2021 geht an Gudrun Schultz-Pohlen aus Bordesholm in Schleswig-Holstein. Die 62-Jährige erhält den mit 1.500 Euro dotierten Hauptpreis.

VIDEO: "Help" macht den ersten Platz (7 Min)

Die Erzieherin und Mutter zweier Kinder gibt Schreiben als eines ihrer vielen Hobbys an. Außerdem kümmert sie sich um ihre Mutter, die an Demenz erkrankt ist. Ein Thema, das sie auch in ihrer Siegergeschichte aufgreift: Eine Tochter findet im Haus der Mutter beschriftete Alltagsgegenstände und befürchtet, dass die eigene Mutter dement wird. Die Jury konnte Gudrun Schultz-Pohlen vor allem mit dem Überraschungsmoment der Geschichte überzeugen - und mit dem "handwerklich äußerst geschickt" umgesetzten Tabuthema Demenz. Gelesen wird die Siegergeschichte von Sandra Keck.

2. Preis: Amüsante Vampirgeschichte von der Elbe

Auch der zweite Platz geht nach Schleswig-Holstein: an Thorsten Franck aus Brunsbüttel. Der 51-Jährige steht sonst als Musiker auf der Bühne, unter anderem gemeinsam mit seiner Frau als Duo "Liekedeeler". In der Coronazeit - ohne Auftritte, ohne Musikkurse an der Volkshochschule - fing der Verwaltungsfachwirt an zu schreiben und nahm zum ersten Mal an "Vertell doch mal" teil.

VIDEO: Auf dem zweiten Platz: "De Överfall" (6 Min)

Seine Geschichte "De Överfall" wird nun mit 1.000 Euro prämiert. Darin geht es um einen Vampir mit Zahnausfall - und die Jury hat er mit der "wunderbar unterhaltsamen" Geschichte zum Schmunzeln gebracht. Er schafft es, dass die Leserinnen und Leser Mitleid mit einem Vampir bekommen. Bei der Gala im Ohnsorg-Theater liest Vertell-Botschafterin Ina Müller die Geschichte.

3. Preis: Emotionale Erinnerungsreise aus Greifswald

Eine jahrzehntealte Postkarte, entdeckt beim Aufräumen, die alles verändert. Das ist die Rahmenhandlung von "An de 'Grille' üm Acht", der Geschichte von Christine Senkbeil aus Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Die 49-jährige Redakteurin schreibt für die evangelische Kirchenzeitung, seit ihrer ersten Vertell-Geschichte im Jahr 2017 auch öfter mal auf Platt. In diesem Jahr gewinnt sie nun den 3. Preis - und damit 800 Euro.

VIDEO: Eine Postkarte, die alles verändert: "An de 'Grille' üm Acht" (8 Min)

Der Jury gefällt an der Geschichte vor allem, dass die Autorin "zeitgeschichtliche Begebenheiten mit dem Thema Jugendliebe, Traumerfüllung und der Chance auf eine romantische Wiederbegegnung" verknüpft - und das besonders kunstvoll. Ulrike Stern übernimmt die Lesung auf der Bühne.

4. Preis: Mehr als nur ein Kreuzworträtsel aus Emden

Schreiben ist ihr Beruf, ob nun Krimis, Kochbücher oder für Magazine. Für "Vertell doch mal" 2021 hat Silke Arends aus Emden in Niedersachsen nun ihre erste plattdeutsche Geschichte geschrieben - und belegt damit prompt den 4. Platz. Für "'Familienstand' mit negen Bookstaven" bekommt sie nun das Preisgeld in Höhe von 700 Euro.

VIDEO: "'Familienstand' mit negen Bookstaven" - der vierte Platz (5 Min)

Die Geschichte hat es in sich: Ihr Protagonist löst das Kreuzworträtsel, so wie jeden Tag. Und doch ist mittlerweile etwas anders als früher. "Die Lösung des Rätsels deckt sich am Ende mit der Lebenswirklichkeit des Protagonisten, die den Lesenden dann mit ganzer Wucht erfasst", schreibt die Jury in ihrer Begründung. Manfred Bettinger liest diese eindrückliche Geschichte bei der virtuellen Gala.

5. Preis: Berührende Heimfahrt aus Bremen

Und noch ein "Neuling" ist unter den besten fünf: Christine Glenewinkel aus Bremen engagiert sich fürs Plattdeutsche in der Hansestadt, lernt die Sprache seit 2015. Die freie Autorin schreibt unter anderem Drehbücher - und nun eben auch eine erste plattdeutsche Geschichte. Die mit dem 5. Preis und 500 Euro prämierte Geschichte trägt den Titel "Na Huus hen".

VIDEO: Über eine Heimfahrt: Der fünfte Platz (5 Min)

Darin macht sich eine 50-jährige Frau auf der Fahrt zu ihren Eltern so ihre Gedanken - zum Alter der Mutter, zu Verlust und Alleinsein. Die Autorin schreibe darüber einfühlsam und wehmütig, lobt die Jury, und "auf berührende Weise, ohne ins Kitschige abzurutschen". Auf der Ohnsorg-Bühne liest Meike Meiners die Geschichte.

Ünner-18-Pries: "Beeindruckende Leistung" aus Halstenbek

Zwölf Jahre alt ist Caroline Winter, die diesjährige Nachwuchs-Preisträgerin von "Vertell doch mal" - und das Schreiben ist ihr liebstes Hobby. Meistens sind's Kurzgeschichten, aber auch ein eigenes Buch hat die Sechstklässlerin schon geschrieben. Und nun auch mal eine plattdeutsche Geschichte mit dem Titel "De Oortsverschuver".

VIDEO: "De Oortsverschuver" - gelesen von Lara-Maria Wichels (8 Min)

Mit diesem geheimnisvollen Gerät reist ein junges Mädchen zu den Corona-Hotspots der Welt, "klug und eindrucksvoll auf den Punkt gebracht", schreibt die Jury dazu. Inspiriert wurde die junge Autorin von all den Nachrichten der vergangenen Monate. "Corona nervt, aber eigentlich geht es uns hier noch ganz schön gut", ist die Botschaft ihrer Geschichte, die im "Vertell doch mal"-Buch ganz vorne steht.

Publikumspreis - jetzt sind Sie dran!

Welche der fünf Siegergeschichten gefällt Ihnen am besten? Sie können für Ihren Favoriten abstimmen. Der Publikumspreis ist mit 500 Euro zusätzlich dotiert und wird - wie auch in den Vorjahren - von der PNE AG aus Cuxhaven unterstützt. Die Firma für alternative Energiearten ist Partner des Schreibwettbewerbs, der 2021 schon zum 33. Mal von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater ausgerufen wurde.

Zur Abstimmung Abstimmung: Wer gewinnt den "Vertell"-Publikumspreis? In diesem Jahr haben alle Interessierten die Möglichkeit abzustimmen, wer den Publikumspreis des "Vertell doch mal"-Wettbewerbs gewinnen soll. Geben Sie hier Ihre Stimme ab! mehr

In dem Buch "Allens anners" zu "Vertell doch mal" finden Sie in diesem Jahr folgende Autorinnen und Autoren mit ihren Geschichten:



Caroline Winter: "De Oortsverschuver" (Ünner-18-Pries)

Kirsten Abeling: "Besöök"

Silke Arends: "'Familienstand' mit negen Bookstaven"

Kerstin Bolte-Mahlstedt: "De Bookstavensupp"

Johannes Carls: "Kullers (dat sünd Puter)"

Sonja Dohrmann: "Vör'n Spegel"

Michael Eggers: "Kiek mal in'n Spegel"

Gudrun Fischer-Santelmann: "Enno ännert allens"

Thorsten Franck: "De Överfall"

Gunda Gey: "Frömde Hannen"

Christine Glenewinkel: "Na Huus hen"

Claus Günther: "Rutsmeten"

Uwe Harms: "Minner Minschen, minner Feinkost"

Petra Hinz: "Schreed in en frömde Welt"

Helga Hürkamp: "Up'n frisken Bult an"

Marina Jakobi: "Meta"

Johanna Kastendieck: "Allens heel anners"

Martha-Luise Lessing: "Kidnappt"

Brigitte Samson: "Entschulligung, wat maakt Se hier?"

Gudrun Schultz-Pohlen: "Help"

Christine Senkbeil: "An de 'Grille' üm acht"

Bärbel Sommer: "De lütte Popp"

Hannelore Weiland: "Dat Konzert"

Holger Wittschen: "Oft kummt dat anners, as man denkt"

Regine Wroblewski: "Luise"

Lisa Wrogemann: "Us lüttje Fee"

