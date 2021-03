Tolle Resonanz - Ina Müller seggt "Velen Dank an alle Schrieverslüüd!" Stand: 15.01.2021 05:00 Uhr Die 33. Ausgabe des plattdeutschen Schreibwettbewerbs "Vertell doch mal" tritt in die nächste Phase ein. Die Einsendefrist ist abgelaufen. Jetzt wird gelesen - "Vertell doch mal".

Die Geschichten kamen traditionell per Post oder elektronisch per E-Mail. Und obwohl sicher noch nicht alle Briefe mit der Postkutsche eingetrudelt sind, können wir jetzt schon sagen: was für eine tolle Anzahl an Einsendungen! Mit jetzt schon 1500 Geschichten erhielten wir ein Drittel mehr Geschichten als im Vorjahr. Jetzt wird erstmal fleissig gelesen, damit die Jury, zu der in diesem Jahr auch "Vertell doch mal"- Botschafterin Ina Müller gehört, am 4.Juni bei der virtuellen-Gala die Gewinner präsentieren kann.

"Allens Anners"

Das war das Thema des Wettbewerbs in 2021 und es traf den Nerv der Zeit. Man kann jetzt schon sagen, dass überproportional viele Hamburger*innen teilgenommen haben. Vielleicht hat die charmante Wahl-Hamburgerin Ina Müller ganz besonders auch die Hanseat*innen inspiriert.

"Ik drööm op Platt"

Jedenfalls ist die Botschafterin des plattdeutschen Erzählwettbewerbs stolz darauf, in der Jury über die Gewinner*innen mitentscheiden zu dürfen. Von Geburt an sei bei Ihr, dem "lüttjen Sonderling, as Mama immer seggt hett, allens anners" gelaufen, "dat ganze Leven in de Öffentlickeit, dat weer för mi gor nich vörsehn", sagt die Entertainerin, die mit ihrer geliebten Muttersprache auf dem Bauernhof aufgewachsen ist. "Ganz ehrlich, ik denk ja jümmer noch op Platt. Ik drööm op Platt un ik snack luut mit mi sülvst op Platt. Dorüm fehlt mi dat Kreativween op Platt un ik finn 'Vertell doch mal' eenfach super."

Die Niederdeutsch-Redaktionen der vier NDR Landesfunkhäuser und von Radio Bremen in Kooperation mit dem Ohnsorg-Theater freuen sich über die große Resonanz und über die vielen Geschichten aus dem gesamten Niederdeutschgebiet (und darüber hinaus).

