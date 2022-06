Plattdeutscher Schreibwettbewerb: Große Gala in Hamburg Stand: 14.06.2022 10:24 Uhr Bei einer feierlichen Gala im Hamburger Ohnsorg-Theater werden heute die Gewinner*innen von "Vertell doch mal" bekannt gegeben. Auch "Timsen" und Axel Stosberg von der Band Santiano sind mit dabei. Wir übertragen das Event live im Videostream.

von Lornz Lorenzen

1.300 plattdeutsche Geschichten zum Thema "Op dat Leven" - das ist die stolze Bilanz von "Vertell doch mal" in diesem Jahr. Nun geht der Plattdeutsche Schreibwettbewerb vom NDR, Radio Bremen und dem Ohnsorg-Theater in die spannende Endphase. Denn heute werden im Hamburger Ohnsorg-Theater die Gewinner der Aktion bekannt gegeben. Freuen können sie die Besucher auf tolle Geschichten, plattdeutsche Musik und zwei prominente Unterstützer. NDR Schleswig-Holstein überträgt die Gala ab 11 Uhr im Video-Livestream auf ndr.de/sh und hier auf der Seite.

Tolle Geschichten, plattdeutsche Musik und prominente Unterstützer

Noch schnell an der bronzenen Skulptur von Heidi Kabel am Eingang vorbei und schon ist man drin: im Ohnsorg-Theater. Man könnte nach zwei Preisverleihungen ohne Publikum jetzt auch einfach sagen: Kommt, klönt und lasst euch von den wunderbaren Ohnsorg-Schauspieler*innen mitreißen, die auch in diesem Jahr heitere, aber auch ernste plattdeutsche Gewinnergeschichten zum Thema "Op dat Leven!" vortragen. Das wäre für sich gesehen schon ein Genuss. Aber da kommt ja noch mehr...

"Vertell doch mal"-Botschafter "Santiano"

So tritt "Vertell doch mal"-Botschafter Hans-Timm Hinrichsen von der norddeutschen Kultband Santiano mit einem Song auf, ebenfalls trägt Santiano-Frontman Axel Stosberg eine der Siegergeschichten auf der Bühne vor, und die Hamburger Liedermacherin Norma Schulz präsentiert Stücke von ihrer plattdeutschen Debut-CD "Op Platt". Darauf singt die Musikerin, die auf der Nordseeinsel Föhr aufgewachsen ist, in einem Vers von einer Liste der schönsten Dinge, zu denen der größte plattdeutsche Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" auf jeden Fall auch gehört. Sie singt:"Wenn ik wedder an´t nölen bün / mien Welt geiht ünner un all´ns is slimm/denn kiek ik mi mien List an - un wat ik dor sehn kann / mi geiht´t doch ganz goot."

Bannig goot! Mehr als 5000 Euro Preisgeld wartet auf die Sieger

Bannig goot! Ein gutes Stichwort für Ilka Brüggemann, die die Preisverleihung und Matinee moderiert. Sie freut sich nach zwei Jahren ohne Publikum wieder besonders "…op de Athmosphär! Dat Ohnsorg-Theater hett so en warm, familiär Utstrahlen, dor geneten wi denn all tosamen den Vördrag vun de Siegergeschichten. Mien Hart hüppt ok all so`n beten för Freid, weil dat Axel Stosberg un Timsen Hinrichsen vun de Band Santiano - use Plattbotschafter düt Jahr – mit vun de Partie sünd. Dat sünd twee richtig nette Kierls. Un denn kummt ok noch Sängersche Norma, de gefallt mi ok bannig goot."

Start der Gala um 11 Uhr

Hier nochmal alle wichtigen Fakten: Die 34. Preisverleihung des plattdeutschen Schreibwettbewerbs findet heute im Hamburger Ohnsorg-Theater statt. Einlass 10 Uhr. Beginn 11 Uhr, Ende circa 13 Uhr.

