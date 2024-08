Ferien in't Theoter: "Ik wull al in'n Kinnergorden Schauspelerin warrn!" Stand: 06.08.2024 11:42 Uhr Vele Gemeenden un Städer beden Ferienprogramme an. So ok de Stadt Kiel: To't eersten Mal hett se tosamen mit'n Heimatbund un de NDB Kiel en plattdüütsch-hochdüütsche Theoterworkshop startet.

von Lornz Lorenzen

All Dören sünd apen. Dörch den groten Tokiekersaal vun de Nedderdüütsche Bühn an'n Wilhelmplatz treckt en frische Bries. De reguläre Speeltiet fangt hier erst wedder in'n September an, man nu hebbt de Kinner hier dat Regiment. Tominnst, wenn dat na de Luutstärke in'n Ruum geiht.

Een Deern kämpft mit‘n meterlange Fedderboa. En annere junge Nawusschauspelerin probeert niege Requisiten ut, sett sik en extravagante Sünnenbrill op de Nees. Vun Tohuus ut snackt vun de Kinner in't Öller twüschen söven ün ölven keen Plattdüütsch, man wat nich is dat kann jo noch warrn.

Plattdüütsch blangenbi mitlehrn

Ut en riesig Anbott an kostengünstig Summerferientiets-Aktivitäten hebbt sik de twölv Kinner hier nipp un nau för düsset Projekt entscheed: Theoter spelen - so ok Jonas, Alea, Liv un Frieda, de sik in de verleden Daag to de tofälligen Stichwöör "Striet" un "Bahnhof" en lütte Geschicht utdacht hebben. All veer sünd se begeistert.

"Ich komme aus Laboe und meine Rolle ist die des Verkäufers." Jonas

"Das stelle ich mir dann auch cool vor, so hier richtige Theaterstücke aufzuführen, nicht nur in den Ferien. Ja, ich wollte schon im Kindergarten Schauspielerin werden und ich könnte mir das hier auch gut vorstellen. Es gibt so viele verschiedene Rollen, die man spielen kann, das finde ich so toll. Alea

"Plattdeutsch könnte man lernen, mein Großonkel spricht auch plattdeutsch." Liv

"Ich könnte mir das auch gut vorstellen plattdeutsch zu lernen. Mir bringt es Spaß andere Sprachen zu lernen. In der Schule habe ich Englisch, aber ich lerne nebenbei auch noch ein bisschen Französisch." Frieda

Profeschonelle Ünnerstütten vun echte Theater-Profis

All twölf Kinner sünd se hochmotiveert un ünnerstütt warrt se vun twee erfahren Theoterlüüd. Karen Ehlers is Liddmaat vun de NDB Kiel un Lehrersche an dat School-Institut för Gymnastik un Danz un Britta Poggensee is Schauspelersche un Plattdüütsch-Referentin bi den Sleswig-Holsteenschen Heimatbund:

"De Deelnehmerinnnen kriggt mit, kreativ to arbeiden, sülvst to överleggen, wat maakt uns Spaaß, wat wüllt wi wiesen? Un dat präsenteeren op de Bühn warrt öövt, dor höört jo veel mehr dorto, as sik blots hentostellen un wat to vertellen. Man mutt ok mit de Stimm arbeiden, mit Mimik un Gestik wat maken." Britta Poggensee

Dree Daag hebbt se in altohopen dree Gruppen proovt. In jedet Stück düükern korte plattdüütsche Säätz op, so as "Koken backen", oder "Ach wie Schaad!". Morrn kamen Öllern un Frünnen to de Premiere üm sik antokieken, wat de Theoter-Nawuss instudeert hett. En plattdüütsch-hochdüütsches Ferien-Programm, wat School maken kunn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Schleswig-Holstein – Von Binnenland und Waterkant | 05.08.2024 | 20:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch