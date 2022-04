Stand: 12.04.2022 10:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Urlaubsplaans"

Kerstin Kromminga gehört zu den Menschen, die ihre Urlaubsplanung aus bekannten Gründen immer wieder zurückgestellt haben. Doch damit ist jetzt Schluss.

"Urlaubsplaans"

Mennigeen mach ja seggen, dat disse schlimme un anstrengende Tieden een erder dorto brengen, sück leever nix mehr vörtonehmen. Ick meen: wo faken hett us dat Lewen in de letzte Maanden nu all een Strich dör de Reken makt? Bi allns wat een maken un ünnernehmen will is jümmers disse vabanque. Disse Unsekerheit. Allns is unwiss un völ Improvisatschion is nödig - un dat jede Dag op nejs.

Wi hebbt bannig wat vör

Man liekers, ne nu jüüst, hebben wi uns docht un för disse Joar mol so richtig völe Pläne makt. Mien Göttergatte un ick willn een groote Fest fiern, ick will endlich mien Fründin in England besöken un de Famiulienrat hett beschlooten: een Urlaub int Süden mit Sand, Sünnschien und Meer sall dat endlich mol wedder sien. Us Lüttje vermisst de Grootollen un hett sück över Ostern för een ganze Weeke inquarteert, un us Groot will ton ersten mol alleen in son Teenager-Camp an de Ostsee. So, nu weet ji dat, wi hebbt bannig wat vör.

In Improvisatschioon sünd wi spitze

Denn: Bange maken gilt nicht. Un wat een Glücksgeföhl so een Familien-Jahresplanung mit sück brengt, dat harr ick heel un dal vergeeten. Een full Kalenner mit Saken ton up freien. Un wenn doch wedder wat dortüschen kummt: in Improvisatschioon sünd wi spitze. Un mit Daalslagen ümgahn? Dat hebbt wi ok drup. Upgewen ist ok kien Optschion. Un denn gifft dat ja noch de Reiserücktrittsversekerung.

