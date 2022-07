Stand: 05.07.2022 08:50 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Punks not dead"

Helge Albrecht war selbst nie ein Punk, aber er kennt sich mit Vertretern dieser schrillen Gattung von Jugendkultur trotzdem sehr gut aus.

"Punks not dead"

Ratte, Locke un Holger weern mal Punker. Man nu sünd se in de Johren kamen. Ratte harr mol een Iro. Aver nu hett Ratte nich mehr so veel Haar. Dat is een beeten nervig, wiel bi em de Haarutfall jüst dor in de Meehrn vun de Kopp is, dor wo eegens de Iro ween sull. Wo he de ümmer harr. Also he hett de Haar ümmer noch hoch maakt. He is jo schon noch sowat as een Punker, meent he. Also hett he eenfach de beiden Sieten, dor wo noch Haarbüschels an sünd, de hett he denn eenfach to'n Iro maakt. Also jeweils. Eenmol links een Iro na de Siet, und eenmol rechts een Iro na de Siet. As so Flugzeugtragflächen. Hett also twee Iros op'n Kopp. Süht beschüürt ut, finn't he sülvst uk, aver is Punk, seggt he sik.

Fleeger op sien Dööz

Man Locke hett seggt, Ratte sall de rechte Iro mal leever afmaken, rechts is schiet, harr he wohl vergeeten! Aver Ratte meene, denn wörr sien Kopp Unwucht kriegen, denn wörr de Fleeger op sien Dööz na de Siet hen afstürzen. Dat he links und rechts bruukt. Un dor mutt he sik eegens ingestahn, dat dat överhaupt nich Punk is, dat so uttoglieken.

Holger is licht ruutkomen ut de Punk-Nummer. He harr keen Spitznaam as Ratte oder Locke kreegen, he harr ümmer eenfach blots Holger heeten. Nu sitten Ratte, Locke und Holger mol wedder tosoamen, wött een Wuss grillen. Op de niege Webergrill vun Holger. As he Ratte un Locke na sik inladt hett, hett he aver gau noch een Opkleber vun de Punkband "The Exploited" över dat Weberschild kleevt.

Punkig-schietegol

Un as he de Grill nu anbööt, warrt de Deckel so warm, dat de Opklever dor furts an fast schmöllt. Babbt richti! Nu rüükt dat na Plastik un nich na Wuss! Un Holger ärgert sik, aver wiest dat nich, wiel he dat punkig-schietegol finnen will, för de annern un för sik. "Weet ju wat Jungs", segg Locke mit mal, "kennt ju al düsse niege geile Song vun … "Green Day!" seggt Ratte. "Ne, vun …" "Toten Hosen!", ünnerbrickt Holger. "… vun Johannes Oerding", seggt Locke. De beiden kieken em an. "Vun de heff ik een Opkleber mit!", seggt Ratte. Un Holger freut sik, will de Opkleber furts över de annere kleven. Man verbrennt sik düchti de Flunken. An de Grill, de eenzige, de hier noch för wat brennt.

