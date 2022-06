Stand: 13.06.2022 11:51 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Kinnerdroom in't Zirkustelt"

Anlässlich des norddeutschen Plattart-Festivals in Oldenburg (Oldb.) am 19. und 20. Juni in einem Zirkuszelt denkt Annie Heger an einen alten Kindheitstraum zurück.

"Kinnerdroom in't Zirkustelt"

Dat mooiste un beste an dat Grootworden, also Erwachsenwesen is ja to'n Bispill för mi, dat een Spaghetti Bolognese so faken un egaal to welke Dagtiet eten kann, ohn dat Mama di dat verbeden kann. Un een kann sik de Drömen ut Kinnertiet sülvst wahrmaken.

As Kind weer mien Wunsch, wenn ik maal groot bün, dat ik denn entweder de Rote Zora bün of Ballerina in in en Zirkus. Watt för en Wunsch, dat gifft dat so as Beroop ja gaar nich, aver för mi weer dat klaar.

Skandaal, Spektakel un Glitzerkleedaasch

Dat hett eenfach all vereent, wat ik faszinerend funnen hebb as Kind. Danzen, Skandaal, Spektakel, Glitzerkleedaasch, Zuckerwatte un Popcorn, Musik un Peer un de Welt sehen. De mallen Sieden ut dat Zirkusbusiness hebb ik domaals ja gaar nich sehn kunnt, de hart Arbeid, de arm Deren, de elke Dag dör de Manege jaagt wurden un un un … un heel ehrlich, Ballerina in en Zirkus? Eets bün ik dat ja ok worden, blot nich mit Spitzenscho un ohn Telt. Vandaag will aver gaar nich mehr danzen, dat is vööls to anstrengend. Aver wo weer dat denn mit en Zirkustelt för us plattdüütsch Spraak. Zirkus up Platt. Waar de Spraak lebennig dör d' Lucht flüggt, wi us vertövern laten van al de Künstlers, an elke Eck wat passeert, dat wi nich verwachten doont. En groot, bunt Mitnanner, dat wi daar denn fieren könnt. Wi jongleert mit Worden un stahnt tosamen up Kopp.



Hach, wat för en Pläseer.

Annie Heger ist die künstlerische Leiterin des Plattart-Festivals. Sie moderiert die zweitägige Veranstaltung im Zirkuszelt und tritt dort unter anderem auch selbst im Duo mit ihrer Cousine Insina Lüschen, als "Deichgranate" auf. Am 19. und 20. Juni auch mit dabei sind Yared Dibaba, die Tüdelband, Otto Groote, Sabine Herman und mehr. Es gibt eine plattdeutsche Oper im Krimiformat zu erleben, auch ist ein Platt-Poetry Slam geplant.

Zur Idee des Festivals unter der Zirkuskuppel sagt Annie Heger: "Platt is, wat in us Hart steiht, un Platt is PLATTart. Durch Pop[1]musik und Poesie, durch Theater und Literatur kommen wir zusammen, um #mitnanner Kultur zu erleben. Platt verbindet die Generationen. Ist unsere "PLATTart-Bubbel" vielleicht sogar die schönste Filterblase der Welt? Troo di wat, snack Platt!! #mitnanner Tee drinken un ok still swiegen, so maakt Singen un Danzen mehr Freid, so blifft Platt krall un kregel."

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch