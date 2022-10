Stand: 24.10.2022 10:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Glück inne School"

Werner Momsen staunt nicht schlecht: In Niedersachsen wird an einigen Schulen das Thema "Glück" als Unterrichtsfach eingeführt.

"Glück inne School"

Dag ok, hier is de Poppen-Momsen. Sünd ji glücklich? Wenn nich, denn künd ji jo na de Harvstferien in Braunschweig in’ne Scholl anmelden, in‘ne Grundschool. In 16 dorvon hebbt se dor denn Glücks-Ünnericht. Dor schüllt de Jungs un Deerns denn leern, welke Geföhle wertfull sünd un wie man mehr dorvon kriggt. Ik glöv, dor möt de Öllern denn aber ok noch'n por Stünnen nehmen, dormit se dat ehre Kinner ok vörleben künnt, dat mit de Geföhle. Wi heet dat so schön: "Glücklich kannst du bloots weden, wenn du von Hoffnung un nich von Angst leit bist". Aber dat is in düsse Tiet jo nich eenfach.

Verlustiggahn von Lichtigkeit

Un Geföhle föhlen künnt veele Groten gor nich mehr oder hebbt dat nie leehrt. In Düütschland mokt de Minschen sik so veel Gedanken üm Altersvörsorge, üm in'n Öller sorgenfree to leben, hebbt sik denn aber dat ganze Leben so mit Sorgen beschäftigt, dat se de in'n Öller nich mehr losweerd. Ji versickert jo gegen Sturm, Watter, Unfall un Krankheit aber nich gegen dat Verlustiggahn von Lichtigkeit. Ji verpasst dat lütsche Glück, wiel ji de ganze Tiet up dat Grote tövt.

Wat is Glück?

Man fragt sik natürlich ok, wat is Glück? Sich nich mehr to sorgen? Fründe to hebben? Gesund to weden? Nee Scho oder een Parkplatz bi de Post? Aber wenn man dat allens jümmers hett, markt man dat jo gor nicht mehr.

"Dat" Glück givt dat jo sowieso nich. Hett jo jeder een anneret. Dorüm möss dat egentlich "de Glücke" heeten. Ik weet ok nich, wo ji dat find, wiel söken kannst do eh nich na. Du musst bloots siker weden dat dat die finden deit! Veel Glück.

