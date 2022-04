Stand: 05.04.2022 10:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Töven se en lütten Momang"

Jetzt sind Nerven, Geduld und Gelassenheit gefragt. Annie Heger hängt mal wieder in der Telefon-Warteschlange fest und die Pausenmusik dudelt und dudelt.

AUDIO: Töven se en lütt' Momang (2 Min) Töven se en lütt' Momang (2 Min)

"Töven se en lütten Momang"

Düdüdüdü - Dadada - Verleden Week weer weer disse Moment: Ik wull blot heel kört bi de Bank anropen un en Miniminiding nafragen, gaar nich so wichtig, aver gfft ja so Saken, de mutt een even liekers doon. Un batz, ik harr egentlik blot mien Naam seggt un swupps weer ik in en Sleif van Düdüdü un Dadada.

Un denn keem dat so as dat immer bi mi kummt, bi jo viellicht ok? Wenn Du na 30 Minuten Düdüdü un Dadada di denkst, nu ennelk in dat Brood to bieten, dat Du di vull Toversicht vör't Anropen smeert hest un daar nu al disse hele Sett liggt un töövt un de Wuss al anfangt in Sweet to komen un so rechtschapen dörweekt van de Remoulaad - natürelk jüst in disse Ogenblick, wenn Du waagst rintobieten, maakt dat up Maal Klick in de Hörer un en Stimm seggt: "Bank Comfort Service, was kann ich für Sie tun?"

"Mampf, mampf, daar hebbt Se mi aver nu jüst, mampf, ik hebb doch, en Momang!"

Dat is en unschreven Gesetz oder? De sitten daar bi't Hotline van de Bank, Bahn un Telekommunikatioonssellkuppen un hebbt doch Kameras bi us al installeert. De laten us so lang hangen bit wi us ennelk trauen in wat rin to bieten of up Klo to gahn. So flink kann en gaar nich kauen un slucken of … dat anhollen, wat du nett in Gang sett hest.

Wat maken wi also nu mit mien lüttje Vertellsel? An Enn mutt een doch wat mitnehmen ut disse "Hör mal’n beten to!"-Geschichten elke Dag. Ha! Viellicht gellt bi dat Debakel hier ja ok de Kehrsluss: Ween di't to lang duurt, eenfach en Mundjevull nehmen, glöövt mi, denn büst mit groot Sekerheid flinker an d' Reeg, as Du wullt!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Hör mal 'n beten to | 05.04.2022 | 10:40 Uhr

