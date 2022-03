Stand: 17.03.2022 10:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Nich verbiestern laten"

Krieg und Frieden, Angst, Geborgenheit, Medien- und Lebensalltag liegen für "Hör mal 'n beten to Autor" Jan Graf nur einige Lidschläge auseinander.

AUDIO: Nich verbiestern laten (2 Min) Nich verbiestern laten (2 Min)

"Nich verbiestern laten"

Märzmaand. De Sünn warmt al beten. De Ellern blöht. Ik heff över de Terassendöör dat Swulkenneest wegnahmen. Mööt se woanners krakelen, wenn se nu bold torüchkaamt mit den Summer in de Feddern. Karl Lauterbach wohrschuut vör en ne'e Infekschoonswell in'n Summer. Is sachts nich licht för em, miteens so rut ut dat Rampenlicht.

Nu lehrt wi mal uns Ministersch för Verdedigen kinnen. Christine Lambrecht. Dulle Frisur hett se, un will nu düchtig Geld utgeven för de Bunneswehr. Kann angahn, dat sik welk besweert, dat ik hier över de Frisuur vun Fru Lambrecht snack. Vun wegen Sexismus un so. Bi en männlichen Minister för Verdedigen harr ik nie nich över de Frisuur snackt, seggt se villicht. Man stimmt nich. Weer Anton Hofreiter Minister för Verdedigen worrn, harr ik dor ok wat to seggt. Dulle Frisuur, harr ik seggt. Un ik harr mi fraagt, woans he 100 Milliarden för uns Strietmacht utgeven will, wenn he noch nich mal foffteihn Euro för'n Putzbüdel hett.

De Märzmaand duft anners

De Sünn schient. Miene Jungs toovt mit den Hund dörch den Goorn. Dat Land duft so, as dat blots in'n Märzmaand duften deit, eendoont, wat Putin an den roden Knoop speelt oder nich. Lett Putin dat na mit den Knoop, wenn ik tohuus sitt un bang bün?

Wi hebbt uns mellt, dat wi Flüchtlingen opnehmen köönt. Geld hebbt wi ok spennt. Humanitäär un ok an de Armee. Sünst noch wat? Nee. Sünst nix. Eenfach wiedermaken, Dummtüüg vertellen, sik nich verbiestern laten un tosehn, dat - blots för den Fall der Fälle - de Knüppel an sien Platz liggt.

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland.

