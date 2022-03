Stand: 09.03.2022 10:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Mit Leevde backt"

Helge Albrecht macht sich im weitesten Sinne Gedanken um die "Brotkultur" und die Reklame drum herum. Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gibt es seit mehr als 60 Jahren.

AUDIO: Mit Leevde backt (2 Min) Mit Leevde backt (2 Min)

"Mit Leevde backt"

Ik eet geern Broot. To Huus so'n richtig schöne Schiev Schwattbroot. Un wenn ik ünnerwegens bin, uk geern een Brötchen oder sowat. Vun de Bäckerie. Aver Broot is nich glieks Broot. Dat gifft weeke, harte, sööt un saltig. Ik finn dat uk good, dat een sik dor richti rinndenken kann in de Utwahl an Broote. Bin ik nich alleen mit. Totieds interesseert de Lüüd sik jo total, wat binnen is in ehr Eeten - ut wat dat backt warrt, ehr Broot.

Deswegen stahn nu överall de genauen Deele vun so'n Broot drop. Wirkli veel leehrt heff ik dorbi noch nich, mutt ik seggen: Dor steiht denn meist heel prophetisch: "Unser neues Brot. Nur mit Mehl und Wasser gebacken."

Weetst wat, heff ik mi meist dacht!

Un dat geev uk een Tied, dor hett de Lüüd düsse Information ersmol ruhig stellt. Man middewiel nich mehr. Bi veele Broote steiht nu: "Mit Mehl, Wasser - und Liebe gebacken." Mit Liebe! Allens mutt mit Liebe maakt warrn. Mit Liebe gekocht, mit Liebe gebraut, mit Liebe gebacken!

Dor weet ik gor nich, ob dat in Düütschland överhaupt tolaaten is! Dor eenfach so Liebe mit in de Brootdeeg rinttovermengeleern. Ümmerhen schrieven se dat rop! Liebe - is een tolle Grundbedürfnis, aver dat will ik nich in mien Brot hebben.

Backpedifaktur - Broot backt mit de Fööt?

Allerhöchstens will ik, dat dat mit Hand un Hirn maakt is. Aver uk Hand un Hirn bruuk ik nich in de Röhrschöttel. Tosoamenröhrt un backt warrt de Kram oftins uk nich vun een normale Bäckerie, ne, ne, sunnern vun een Brotmanufaktur!

Jo natürtli! Womit sall de Bäcker dat denn sünst backen? Mit de Fööt? Denn sullen se dat villcht wirkli ropschrieven. Dat weer wat besünners: Backpedifaktur. Denn wörr man seggen: Broot mit Hass un Fööt backt. Dat wörr ik al meist wedder koopen. Eenfach ut Trotz.

Düssen Bidrag heff ik övrigens mit mien linke Ellbogen schreven un mit de Nees schnackt. Na un uk mit Liebe natürli. Richtig veel Liebe!

Die plattdeutsche Morgenplauderei "Hör mal 'n beten to" gehört seit mehr als 60 Jahren zum Alltag in Norddeutschland.

