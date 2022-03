Stand: 25.03.2022 10:40 Uhr Kolumne: Hör mal 'n beten to "Meta"

Meta heißt so viel, wie "nach/über", aber gleichzeitig ist Meta auch der Name eines Internet-Konzerns und der Vorname eines ostfriesischen Originals, mit dem Frank Jakobs eine Menge Spaß verbindet. Ein herrlich lakonischer Kommentar zur Distanzkommunikation im Social-Media-Zeitalter und ein klares Bekenntnis zum "Socialising" in gemauerten Räumen.

Meta. So heet nu de Konzern Facebook, de mit dat asoziale Netwark. Also wenn ik Meta hör, denn mutt ik immer an de Disco stuuv achter d' Diek denken. In Noordiek in Oostfreesland. Daar bün ik immer hengaan, för de soziale Kuntakten. Un um to chatten. Van Angesicht to Angesicht versteiht sük.

Bumms büst buten

In Netz waard ok en bült chattet un kommenteert. Meestens aard dat ut. Denn waard beleidigt un rumbölkt of krakeelt! All wat in groot Bookstaven schreven waard, heet nämlich bölken! Bi Meta muss man dat ok immer, aber blot wiel Pink Floyd, Black Sabbath of Nirvana so luut sungen hebben. Wenn du Stunk maakt hest, kwemen de dree berühmte Bs to 'n dragen: Bumms büst buten.

Vörn an de Döör stunn: Es ist verboten auf dem Hof sich aufzuhalten, zu schwätzen, sich zu übergeben und zwischen den Mülltonnen zu f… also to kopulieren. Klaar Anseggen. Dat kennt man van Zuckerberg nich so. Daar tellt blot wat Klicks brengt: Hass un Hetze… un, naja, Katten.

Scorpions, Howard Carpendale un Otto Waalkes

Meta geef dat übrigens wirklich. De fohr immer mit Kinnerwagen dör hör Disco. Daar weer Beer in, dat se an de Partylüü verkopen dunn. Weer allerdings vör mien Tied. Ik weet woll, dat de Scorpions daar uptreden sünd und Howard Carpendale sien Karriere bi Meta losgung un ok Otto Waalkes weer maal DJ daar. Un ik, ik hebb immer fein fiert bi Meta. De Musikschuppen is Kult. Un se hebben sogar en Rockmusical over Meta maakt. Well bi Meta weer, harr immer good Luun. Daar sull de Zuckerberg sük man erstmal een Schief van ofsnieden. Of eenfach mal na Oostfreesland kamen, denn bi Meta, bi Meta, bi Meta in Noordiek. Bi Meta in d' Disco gifft immer neij Musik. lalalalala….

