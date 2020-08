Sendedatum: 04.08.2020 21:15 Uhr

"Schleswig-Holstein-Schnack" mit Anne Müller

Es wird geschnackt - und zwar wöchentlich in "Von Binnenland und Waterkant", dem Feierabend-Magazin für Schleswig-Holstein. Immer Dienstags von 21 bis 22 Uhr reden wir mit Menschen, die uns etwas zu erzählen haben. Dieses Mal im "Schleswig-Holstein-Schnack": die Schriftstellerin Anne Müller, die in Kappeln an der Schlei aufgewachsen ist und dort in dem fiktiven Ort Gragaard auch ihren Roman "Zwei Wochen im Juni" spielen lässt.

Schleswig-Holstein-Schnack: Schriftstellerin Anne Müller NDR 1 Welle Nord - Von Binnenland und Waterkant - 04.08.2020 21:15 Uhr Autor/in: Svenja Lanz "Mein Buch kann nur hier am Meer spielen", sagt die in Kappeln aufgewachsene Autorin. Sie lebt schon lange in Berlin, aber der schleswig-holsteinischen Ostseeküste fühlt Anne Müller sich verbunden.







"Ich liebe die Landschaft, den Himmel, die Weite"

Sie war mal Radiojournalistin und erfolgreiche Drehbuchautorin. Doch seit ein paar Jahren konzentriert sich Anne Müller auf das, was sie schon lange am Liebsten wollte: sie schreibt Romane. Der neueste Roman "Zwei Wochen im Juni" handelt von zwei Schwestern, die sich im Elternhaus treffen, um es nach dem Tod der Mutter auszuräumen, sich zu verabschieden, es zu verkaufen. Und dabei erleben Ada und Toni ihre eigene Jugend und ihre eigene Geschichte neu. Im Schleswig-Holstein Schnack mit Svenja Lanz erzählt Anne Müller, warum ihr Roman nur hier, an der Ostsee, spielen kann, was sie an Schleswig-Holstein so liebt und sie gibt uns auch einen kleinen Einblick in die Entstehung ihres nächsten Buches.