Stand: 08.08.2016 15:30 Uhr Poetry Slam Open Air: Der Misthaufen muss weg

Am 21. August werden sich auf dem Hof Hartwigswalde acht Poeten die brillant ausgewählten Wörter und Sätze nur so um die Ohren werfen - Futter für Hirn, Aug‘ und Ohr. Bis dahin wird allerdings noch tüchtig geschrubbt, gebaut und geplant: Der Misthaufen muss als erstes weg - so viel ist klar. Dann gehört der Stall klar Schiff, denn Publikum und Künstler sollen darin Platz finden. Die Poeten werden auf einer leicht erhöhten betonierten Fläche stehen - die Stelle, auf welche sonst das Futter für die Rinder geworfen wird.

Kultur in ländlicher Idylle

Zum ersten Mal findet so eine große Veranstaltung auf dem beschaulichen Hof im Süden Neumünsters statt. Betrieben wird er vom Verein Weidelandschaften. Die Stiftung Naturschutz Schlewig-Holstein hat den Poetry Slam op Platt genau hierher, in diese ländliche Idylle, auf das Naturgenussfestival eingeladen.

Tierische Konkurrenz

So wird nicht nur den gemütlichen, robusten Galloway-Rindern auf dem Hof eine interessante Abwechslung serviert, sondern auch die vielen Fans des plattdeutschen Slams kommen unter freiem Himmel auf ihre Kosten. Sie erwartet außerdem ein leckeres kulinarisches Angebot.

Ach ja, drei vierbeinige Stars gibt es schon jetzt: Die weiße Galloway-Kuh "Mama White Earp" wird mit ihrem kleinen eigenen weißen Kälbchen und ihrem schwarzen Adoptiv-Kalb sicher zunächst alle Blicke auf sich ziehen. Auf ihre Kommentare zum Slam dürfen wir uns freuen.

