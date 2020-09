Sendedatum: 10.04.2020 05:10 Uhr

Ostereier in Mandys Garten: Auflösung

An diesem Osterwochenende war vieles anders als gedacht. Seit Tagen drehen sich Gespräche mit Nachbarn und Freunden um das Coronavirus. Die meisten sind im engsten Kreis zu Hause geblieben. Da kam ein wenig Abwechslung wie gerufen, deswegen versteckte Moderatorin Mandy Schmidt Ostereier in ihrem Garten und Sie konnten auf die Suche gehen. Haben Sie alle Ostereier zwischen den Kaninchen in der Bildergalerie gefunden? Hier ist die Auflösung unseres Bilderrätsels.

