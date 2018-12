Sendedatum: 22.12.2018 08:10 Uhr

Notfall an Feiertagen - was nun?

Was ist zu tun, wenn Sie auf einmal ohne Schlüssel vor der Haustür stehen? Oder plötzlich die Küche unter Wasser steht? Ein Rohrbruch oder eine verstopfte Toilette wünscht sich niemand zu Weihnachten. Was tun, wenn man dennoch eine solche Situation zum Fest beschert bekommt, die die Feiertagsstimmung von einer auf die andere Sekunde umschlagen lässt? Sie können vorsorgen und solche Situationen mit ein paar guten Tipps meistern, ohne dabei in eine Abzock-Falle zu geraten. Auch Krankheiten machen vor Feiertagen nicht halt. Was Sie im Ernstfall machen können, sagen wir Ihnen hier.

Schlüssel verlegt - machen Sie Ihren Nachbarn zum Retter

Sichern Sie sich gegen das Aussperren vor der eigenen Haustür ab. Sie haben vertrauenswürdige Nachbarn oder gute Freunde, die um die Ecke wohnen? Geben Sie einen Zweitschlüssel an diese Personen und schon blicken Sie einer schlüssellosen Situation gelassen entgegen. Ruhe und ein kühler Kopf retten Sie aus einer möglichen hektischen Situation, in der jede Minute zählt. Trotz guter Vorsorge führt um einen Notdienst unter Umständen nichts herum. Für solche Fälle empfiehlt sich eine Recherche nach entsprechenden Firmen und Notfallnummern für alle Fälle. Notieren Sie sich die Kontaktdaten und Nummern von Firmen nahe Ihres Wohnortes. In der akuten Notfallsituation werden Sie froh über diese Vorarbeit sein.

Gut informiert sein spart bares Geld

Erfragen Sie die Kosten für die Dienstleistung inklusive der Anfahrtskosten und Zuschläge direkt am Telefon. Wenn Sie einen verbindlichen Komplettpreis vereinbaren, sind Sie auf der sicheren Seite. Sollten Sie nicht genug Bargeld zu Hause haben, ist das kein Problem. Sie haben das Recht auf eine Bezahlung per Rechnung. Von einer gemeinsamen Fahrt mit dem Handwerker zu einem Geldautomaten ist abzuraten. Treten Sie ruhig bestimmt und selbstsicher auf. In seltenen Situationen in denen es zu Druck oder gar Drohungen kommt, können Sie die Polizei informieren. Im Ernstfall dürfen Sie den Handwerker des Grundstücks verweisen. Ein kleiner Tipp: Wenn Sie nette Nachbarn haben, scheuen Sie nicht, einen Nachbarn als Unterstützung dabei zu haben.

Was tun im Falle einer Krankheit?

Es ist nie schön, wenn man am Wochenende oder über die Feiertage krank wird. Aber was ist zu tun, wenn Schmerzen nicht mehr auszuhalten sind? Die erste Frage, die Sie sich beantworten sollten: Ist es eine lebensbedrohliche Erkrankung oder würden Sie im Normalfall zu Ihrem Hausarzt gehen? In lebensbedrohlichen Situationen, wie einem Schlaganfall oder Herzinfarkt, gilt, sofort den Rettungsdienst unter 112 zu rufen. In allen anderen Fällen können Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 anrufen. Mitarbeiter helfen Ihnen mit Fragen und können eine Einschätzung abgeben, ob Sie eine ärztliche Bereitschaftspraxis in Ihrer Nähe aufsuchen sollten oder bis zum nächsten Werktag warten können.

Auch bei Zahnbeschwerden kann der Bereitschaftsdienst helfen. Hier gilt: Leichte Zahnschmerzen und Druckempfindlichkeiten der Zähne können in der Regel bis zum nächsten Arbeitstag warten. Sie können bereits dagegen steuern, indem Sie die betroffene Stelle kühlen und keine zu heißen und kalten Lebensmittel zu sich nehmen. Zusätzlich können Sie Schmerztabletten nehmen, um die Schmerzen kurzfristig zu lindern. Auch wenn Sie meinen, die Beschwerden sind weg, sollten Sie den Zahnarzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufsuchen.

Apothekernotdienst hilft bei Medikamenten-Notstand

Wenn Ihnen über die Feiertage die Medikamente ausgehen, gibt es den Notdienst der Apotheken. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V gibt Auskunft über die aktuellen Notdienst-Apotheken. Sowohl unter der kostenfreien Festnetznummer 0800 0022833 als auch hier übers Internet können Sie Apotheken in Ihrer Nähe finden. Pro Besuch fällt eine Gebühr von 2,50 Euro in einer Notdienst-Apotheke an.

