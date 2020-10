Stand: 15.10.2020 18:10 Uhr Neuer Podcast: "Das geht auf mich"

Moderatorin Maja Herzbach lädt außergewöhnliche Schleswig-Holsteinerinnen in ihr Podcast-Studio, die NDR Kantine, zu einem Mittagschnack ein.

von Maja Herzbach

Für mein Mittagessen brauche ich ab jetzt Messer, Gabel und zwei Mikrofone, denn mein Podcast-Studio ist in unserer NDR Kantine. Ich lade Schleswig-Holsteinerinnen zu einem Mittagsschnack ein, die etwas zu erzählen haben. Und wir haben jede Menge außergewöhnliche Frauen im Land, die sich durch Engagement, Beruf oder Biografie von anderen absetzen. In meinem ersten Mittagsschnack habe ich eine besondere Frau zu Gast. Sie hat so viel zu erzählen, dass unser halbes Stündchen kaum ausreicht. Gyde Jensen ist die jüngste Bundestagsabgeordnete (FDP).

AUDIO: Gyde Jensen über Bundestag mit Baby (31 Min)

Außerdem ist sie die jüngste Ausschussleiterin der Geschichte des Bundestags (Menschenrechte und Humanitäre Hilfe), Küstenkind und junge Mutter. So haben wir uns auch kennengelernt. Gyde Jensen und ich waren im gleichen Schwangerschaftskurs. Damit ist die erste Folge ein Mix aus Privatem, einem Einblick in den Bundestag und Schwelgen in Erinnerungen über das Aufwachsen auf Dörfern in Schleswig-Holstein. Also jetzt schon auf Abonnieren klicken, damit Sie keine Folge verpassen. Ich freue mich ab jetzt noch mehr auf meine Mittagspause.

Das erwartet Euch in den nächsten Folgen

In den nächsten Folgen treffe ich die U-Boot Offizierin Nana Ehlers, die regelrecht davon schwärmt, wie sie jahrelang Tageszeiten nur noch durch entsprechende Mahlzeiten erkannt hat. Sie erzählt, wie es mit 30 Männern unter Wasser ist. Ursula Schele ist eine weitere Gästin. Sie engagiert sich in besonderer Art und Weise mit ihrem Verein „PETZE“ für den Schutz vor sexuellem Missbrauch an Kindern. Sie gibt in unserem Gespräch ganz konkrete Tipps, was wir Eltern unseren Kindern mitgeben können, um sie zu schützen. Ich habe auch eine Ex-Miss Schleswig-Holstein getroffen, die jetzt beruflich Flosse trägt: „Mermaid Lille“ aus Lübeck.

