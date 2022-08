NDR Festival 2022: Mit Michael Schulte und NDR SH in Norderstedt Stand: 01.08.2022 10:00 Uhr Den Sommer in Schleswig-Holstein feiern und zwar am kommenden Wochenende in Norderstedt beim NDR Festival: Drinks, gute Musik und auch sonst einige Unterhaltungspunkte gibt es Freitag und Sonnabend auf dem Rathausmarkt.

von Hannah Böhme

62 Jahre alt und Minimum noch so viel Energie, wie Ende der 80er Jahre: Damals feierte Sydney Youngblood mit "If only I could" einen internationalen Charterfolg. Und auch Songs wie "I’d rather go blind" oder auch "Hooked on you" dürften einigen Fans der 80er Jahre noch im Gedächtnis sein. Aber nicht erst, wenn Herr Youngblood auf der Bühne steht, sondern vorher schon, kann auf dem Rathausmarkt gefeiert werden: Los geht das Programm um 18 Uhr mit der Partyband Tin Lizzy, die kaum einen Partyklassiker nicht im Repertoire haben: "Oh Jonny", "Sing Halleluja" oder auch "Sex on fire", sind nur einige der Songs, zu denen Besucherinnen und Besucher feiern und tanzen können. Gefeiert wird übrigens mit den Moderatoren Kristin Recke vom NDR-Fernsehen und Julian Krafftzig von NDR 1 Welle Nord, die am ersten Festival-Abend die Bühnenmoderation übernehmen.

Sonnabend mit Michael Schulte

Am Sonnabend startet das Bühnenprogramm schon eine Stunde vorher, um 17 Uhr. Drei verschiedene Acts sind für den Abend geplant. Highlight dabei ist Singer/ Songwriter Michael Schulte. Der gebürtig aus Eckernförde stammende 32-Jährige gehört spätestens seit seiner Teilnahme am Eurovision Songcontest vor vier Jahren zu den bekanntesten und wohl auch erfolgreichsten deutschen Solo-Künstlern. "Back to the start" oder auch "Here goes nothing" sind dabei nur zwei seiner größten Hits, die nicht nur bei NDR1 Welle Nord gerne laufen, sondern vermutlich auch vielen privaten Playlists einen Platz haben. Auf der NDR-Bühne wird er aber nicht nur seine tanzbare Seite zeigen, sondern auch seine tollen und gefühlvollen Balladen spielen, wie zum Beispiel "Remember me". Ein Song, der Anfang des Jahres erschien und in dem Michael Schulte über seinen verstorbenen Vater singt.

Jan-Marten Block und Crème Caramel am Sonnabend auch dabei

Freuen können sich alle Besucherinnen und Besucher aber auch auf Jan-Marten Block aus Niebüll. Der 26-Jährige gewann im vergangenen Jahr die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar". Seine Karriere ist damit noch nicht ganz so lang, wie die von Michael Schulte, aber auch er kann schon auf mehr als zehn Millionen Audio- und drei Millionen Videostreams blicken, die er mit seinem ersten Mini-Album "All In" erreicht hat. Für den nötigen Funk beim NDR-Festival sorgt dann am Sonnabend die Cover-Paryband Crème Caramal mit Songs von Katy Perry, Amy Winehouse oder auch Kool & The Gang. Auch hier wird Kristin Recke durchs Programm begleiten, diesmal gemeinsam mit NDR1 Welle Nord Morning-Show-Moderator Horst Hoof.

Stadtjubiläum wird mit Challenge nachgefeiert

52 werden und feiern, als ob es der 50. wäre. Das NDR-Festival in Norderstedt ist ein wahrgewordener Geburtstagstraum: Die Stadt ist vor zwei Jahren ein halbes Jahrhundert alt geworden. Die große Party musste aber wie überall coronabedingt ausfallen und findet jetzt dieses Jahr statt. Ganz im Zeichen dieses Jubiläums steht auch die Challenge, der sich die Norderstedterinnen und Norderstedter am Sonnabend stellen müssen. Sie werden vom NDR herausgefordert 50 plus zwei unterschiedliche Sportarten aus den Norderstedter Vereinen vor die Bühne zu bringen. Sie sollen in ihrem Sportdress und wenn möglich auch mit ihrem entsprechenden Sportgerät ausgestattet sein: Fußball, Badmintonschläger, Schachfigur - bitte auf das Pferd oder auch das Segelboot verzichten. Wenn 50 plus zwei unterschiedliche Sportarten durch den Bühnengraben gelaufen sind, ist die Challenge gewonnen.

Umfangreiches Rahmenprogramm

Viel geboten wird an den beiden Festival-Tagen auch abseits der Bühne: Auf dem Rathausmarkt präsentieren sich zahlreiche Vereine aus der Region und laden zum Mitmachen ein. Und auch das "Lass mal schnacken"-Zelt von NDR Schleswig-Holstein wird wieder aufgebaut: Hier treffen Besucherinnen und Besucher auf Menschen, die beim NDR arbeiten und können Fragen stellen.

Anreise am besten mit mit Bus und Bahn

Erreichbar ist das NDR Festival am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Rathausmarkt liegt nur ca. 100 Meter vom Norderstedter Bahnhof entfernt, an dem zahlreiche Busverbindungen ankommen, die U1 endet und auch die AKN Richtung Henstedt-Ulzburg fährt. Wer mit dem Auto kommt, kann entweder eines der umliegenden Parkhäuser nutzen oder aber den großen Parkplatz am Stadtpark ansteuern und dann mit dem Bus bis zum Rathausmarkt fahren. Unterstützt wird das NDR Festival in Norderstedt von der Volksbank Raiffeisenbank eG, der Dithmarscher Privatbrauerei, den Holstenhallen Neumünster Messe NordBau und Volkswagen Automobile Hamburg Stockflethweg. Der Eintritt zur gesamten Veranstaltung ist frei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals