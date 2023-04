Gelungene Platt-Poetry-Slam Premiere unter freiem Himmel

So sieht ein glücklicher Sieger aus. Sven Kamin ist zum fünften Mal Platt Poetry Meister. Umgeben von frischen grünen Weiden versetzte sich Sven in die Situation eines Maulwurfs, der nach kräftigem Wühlen im Untergrund auf die Idee kommt, Platten aufzulegen. Dem Publikum hat es gefallen.

Für Achim Kussmann war es eine mehr als respektable Debütvorstellung in der Slam-Arena. Der Familienvater berichtete unter anderem vom 18.Geburtstag seiner Tochter, die sich seltsame Dinge gewünscht hat. Früher reichte ihr eine Hüpfburg. Gegen den slamerfahrenen Matthias Stührwoldt konnte er sich am Ende aber nicht durchsetzen.

Mit von der Partie war auch Gerrit Hoss. Der Slammer hatte zur Verstärkung seinen Sohn und wohl baldigen Nachwuchs-Slammer Fiete (16 Monate) mitgebracht. In seiner Geschichte "Töövstuv" lässt Gerrit Hoss das Publikum an Gesprächen teilhaben, die er im Wartezimmer beim Doktor mitgehört hat. Nicht gerade appetitlich.

Buchautor Bleu Broode ist ein alter Hase im Slam-Business. In seinem Text will er "Revolutschoon maken" mit seinem Freund Karl. Das klappt nicht so richtig, ist aber sehr unterhaltsam.

Mit rappähnlichen Reimen dichtet Gärtnermeister Jan Ladiges gegen die Konformität an, und hält ein Plädoyer für die Vielfalt. "Jeder Mensch is anders" un dat is goot so. "Wat fehlt is Individualität in düsse Welt."