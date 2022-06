Sendedatum: 04.07.2022 06:10 Uhr "Frühstück bei Stefanie" jetzt bei NDR 1 Welle Nord

"Es iss ja, wie's iss" - die norddeutsche Kult-Comedy "Frühstück bei Stefanie" von Andreas Altenburg und Harald Wehmeier läuft nun auch bei NDR 1 Welle Nord. Und das zur Freude vieler Fans und auch der Macher selbst. Stefanie und ihre drei Stammgäste Opa Gehrke, Udo und Herr Ahlers sind ab dem 4. Juli wieder zu hören: montags bis freitags - immer um 6.10, 8.10 Uhr und 17.15 Uhr.

"Nee, muss ich erst schmieren"

Stefanie betreibt ein Schlemmerbistro in Norddeutschland. Zum Frühstück treffen sich hier der Frührentner Herr Ahlers, der Lebenskünstler Udo und Opa Gehrke. Bei Kaffee und Mettbrötchen, die auf der Speisekarte als "Zwiebel-Mett-Snack Kai Pflaume" stehen, diskutieren sie die wichtigen Themen der Zeit. Von Schluckauf, über Schweinegrippe bis hin zur Currywurst bleibt kein Thema verschont. Und natürlich darf das Kreuzworträtsel von Opa Gehrke nicht fehlen. Die Fragen gibt er gern an Stefanie weiter - und sie hat skurrile Antworten parat.

Promis als Gastsprecher

Die Comedy wurde zu einem so großen Kult, dass selbst Promis als Gastsprecher auftraten - unter anderem Til Schweiger, Sky du Mont, Kai Pflaume, Andrea Berg, Olli Dittrich. Til Schweiger spielt zum Beispiel Udos Mutter und Olli Dittrich verschiedene Rollen im Finale.

Interview mit Andreas Altenburg

Autor und Sprecher Andreas Altenburg freut sich über das Comeback der Serie. "Es ist so, als würde man durch so ein Fotoalbum blättern nach 15 Jahren", sagt er in einem Interview mit unseren Morgenmoderatoren Horst Hoof und Mandy Schmidt. Er selbst stammt aus Dithmarschen und fühlt Schleswig-Holstein zu 100 Prozent im Schlemmerbistro. Altenburg spricht die Betreiberin des Bistros, Steffi und gleichzeitig auch den arbeitslosen Udo. Die Szenen haben allgemein viel mit seinem Leben in Dithmarschen zu tun. Er sei selbst gern in Cafés und Bistros unterwegs gewesen.

Steffi und Udo

Besonders liebenswert findet der Autor die Charaktere, "weil sie trotz aller Keilereien und Auseinandersetzungen, die sie pflegen, ja doch am Ende wie eine kleine Familie sind". Sie halten, wenn es darauf ankommt, zusammen. Doch ein Liebling hat Altenburg schon - und zwar Udo. Er lebe all das aus, was ich gerne ausprobieren würde, mich aber nicht traue. Er würde gerne mal, so wie Udo, am Pfandautomaten probieren, ob man die Flaschen wieder rausziehen kann oder durch Kaufhäuser mit Bademantel laufen.

"Ja, so was mag ich", ergänzt er und fügt an: "Aber am Ende bin ich wahrscheinlich eher wie Steffi". Die Folgen bestehen aus authentischen Alltagsbeobachtungen. Dabei Steffi zu sprechen, "macht einen höllischen kindischen Spaß, wir sind die ganze Zeit am lachen, wenn wir das machen".

Die Fans

Über die unglaublich vielen positiven Rückmeldungen der Hörerinnen und Hörer, dass die Serie wieder ausgestrahlt wird, freut sich der Autor sehr. "Es kommt einem so eine Welle von Zuneigung entgegen", sagt er. Noch immer wird Altenburg auf oder gar mit Udo und Steffi angesprochen. Altenburg wünscht allen Fans "viel Spaß mit den Perlen unserer Serie in der Wiederholung und ein paar Tränen beim Lachen".

Die Charaktere

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin Schleswig-Holstein – mit Mandy Schmidt und Horst Hoof | 04.07.2022 | 06:10 Uhr