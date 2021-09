Die Kulthitshow - das Original

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Kuss? An die erste Party? NDR 1 Radio MV holt die Erinnerung zurück mit kultiger Musik aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Kultbands, Namen, Geschichten aus der Zeit der Entstehung der Oldies präsentiert NDR 1 Radio MV Moderator Andreas Kuhnt jeden Freitag zwischen 20.10 und 21 Uhr. Er verrät spannende Details über Bands, Musiker und Songs.

Kulthit-Moderator Andreas Kuhnt

Unser Moderator kennt sich auf dem Gebiet der Kulthits bestens aus: drei Jahre lang moderierte er beim Rocksender Radio 21 die Frühsendung und legt auch privat gern den ein oder anderen Oldie in den CD-Player. Kompetent und gut gelaunt präsentiert er die NDR 1 Radio MV Kulthits.

Ihr Kulthit

Welcher ist Ihr persönlicher Kulthit? Haben Sie zu "Billie Jean" die ganze Nacht getanzt? Oder bei "Here comes the sun" zum ersten Mal geküsst? Nennen Sie uns Ihren Lieblings-Kulthit und schreiben Sie eine kurze Begründung dazu. Vielleicht hören Sie den Song in der nächsten Kulthitshow mit Andreas Kuhnt.

Wie heißt Ihr Kulthit?: Warum ist genau dieser Song Ihr Kulthit?: