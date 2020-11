Servicetag: Wider das Vergessen - Wir helfen suchen Stand: 06.11.2020 08:20 Uhr Am Sonntag ist Volkstrauertag - als Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewalt. Auf NDR 1 Radio MV helfen Fachleute Ihnen bei der Suche nach Angehörigen, die seit dem Zweiten Weltkrieg als vermisst gelten.

75 Jahre ist das Ende des Zweiten Weltkrieges her. Angesichts dieser langen Zeit scheinen die Verluste in den Familien vergangen. Möglicherweise tauchen aber aus Anlass des Volkstrauertages doch Fragen auf, wie z.B.: Was ist mit meinem Onkel geschehen? Wo ist Opa abgeblieben? Rund 30.000 Anfragen dieser Art gab es im vergangenen Jahr beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Er erfasst europaweit die Gräber der deutschen Kriegstoten und pflegt sie. Die Daten und Informationen des Volksbundes helfen herauszufinden, wo Menschen ihre letzte Ruhestätte gefunden haben.

"Ich wollte, dass mein Opa nicht vergessen wird."

Klaus Reich aus Burg Stargard zum Beispiel. Er ist heute 60 Jahre alt und erinnert sich gut an die Geschichten, die seine Oma über ihren Mann, ihren Erich erzählt hat. Im September 2018 bekommt er nach vielen Jahren der Suche Post. Dieser Brief informierte über Erichs Grabstätte in Russland und "holte den Opa in die Familie zurück". Ein Moment, der Klaus Reich noch heute bewegt. "Ich wollte, dass mein Opa nicht vergessen wird."

Wer hilft bei der Suche?

Ansprechpartner finden Sie nicht nur beim Volksbund, sondern auch bei dem Suchdienst vom Deutschen Roten Kreuz und bei der Deutschen Dienststelle. Sie ist aus der Wehrmachtsauskunftsstelle hervorgegangen und gehört heute zum Bundesarchiv.

Experten zu Gast bei NDR 1 Radio MV

Am Servicetag, am 12. November 2020, sind diese Experten im Landesfunkhaus Schwerin, in der Sendung von 20.10 bis 21.00 Uhr:

Karsten Richter vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

Dr. Marcin Przybysz, Suchdienst-Leiter im Landesverband des DRK

Sie können uns gern ihre Fragen zu der Suche nach einem Angehörigen unter der kostenfreien Servicenummer 0800 / 59 59 100 oder über das untenstehende Formular stellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Forum aktuell | 12.11.2020 | 20:10 Uhr