NDR Feste: Mit der Stefan Kuna Show in Bützow Stand: 10.09.2021 20:00 Uhr Die Reise der Stefan Kuna Show durch Mecklenburg-Vorpommern ist zu Ende: Die vierte und letzte Station machte das NDR Fest am Freitag in Bützow.

Alles Gute geht irgendwann leider mal vorüber und somit fand am Freitag das letzte der vier NDR Feste in Bützow statt. Stefan Kuna hatte auf den neu gestalteten Marktplatz geladen, um mit bekannten Gesichtern von NDR 1 Radio MV und dem Nordmagazin zu feiern. Mit im Gepäck natürlich wieder erstklassige Live-Musik und beste Unterhaltung für Groß und Klein.

NDR Fest mit Marktplatz-Eröffnung: So feiert Bützow

Gleich zu Beginn gab es neben der Freude über das NDR Fest für die Bützower noch etwas zu feiern: Bürgermeister Christian Grüschow nahm diesen Tag nämlich zum Anlass, um den neu gestalteten Marktplatz offiziell einzuweihen. Stefan Kuna hatte dabei die Ehre, mit ihm die rote Schleife durchzuschneiden.

In schon lieb gewonnener Tradition folgte danach auch das obligatorische Kunagramm über Bützow. Der goldene Wetterhahn der Stiftskirche spielte darin natürlich ebenfalls eine Rolle und hatte als Dank für einen goldenen Spätsommertag gesorgt. Das perfekte Wetter lockte dann auch jede Menge Menschen an, die sich über die seltene Ablenkung freuten.

Stadtaufgabe: Die Bützow Playback Show

In Altentreptow empfing man mit tosendem Applaus den Bürgermeister Volker Bartel verkleidet als Udo Lindenberg, in Hagenow performten die Hagenow People rund um Bürgermeister Thomas Möller den Klassiker YMCA und auch in Bützow ging es bei der Stadtaufgabe heute musikalisch zu.

Um für die Vereine in Bützow einen Scheck über 500 Euro von Lotto Mecklenburg-Vorpommern zu gewinnen, sollte Bürgermeister Grüschow nämlich sechs Leute finden, die den Lieblingsmix von NDR 1 Radio MV auf die Bühne bringen. Zwei Kulthit-Stars, zwei deutsche Stars und zwei aktuelle Chartstürmer waren dann auch pünktlich zum NDR Fest gefunden: Peter Maffay, Lady Gaga, Elton John, Mark Forster, Ed Sheeran und Tina Turner haben auf der Bühne wirklich Alles gegeben.

Musik und Spielfreude für die ganze Familie

Zwischendurch gab es natürlich auch in Bützow ordentlich Live-Musik auf die Ohren. Die kam dieses Mal von Billy Rock – der Party-Kultband aus dem Norden. Die vier Küstencowboys heizten der Menge mit Krachern der letzten 50 Jahre gehörig ein, so dass die einen oder anderen bei den sommerlichen Temperaturen um die 25 Grad noch ganz schön ins Schwitzen kamen.

Für die Kleinen Gäste gab es beim NDR Fest in Bützow Kinderschminken, Seifenblasen, eine Hüpfburg und Ballspiele, zum Beispiel mit einer Ballmaschine der Badminton-Abteilung des TSV Bützow. Beim Spiel "Groß gegen Klein" konnten sich die jüngsten Besucher auch in Bützow wieder im Purzelbaumschlagen unter Beweis stellen und den Sieg für die Kleinen ergattern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.09.2021 | 20:00 Uhr