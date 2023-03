Die exklusive "Vor allen anderen Albumpremiere" mit Jonas Monar Stand: 19.03.2023 17:45 Uhr Sein Song "Nie Zu Ende" hat ihn bekannt gemacht. Jonas Monar ist aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Und Sie haben die Chance, sein neues Album "Bittersüß" vor allen anderen zu hören.

Das mittlerweile dritte Album von Jonas Monar erscheint erst Mitte April. Knapp einen Monat vorher können Sie in Wohnzimmeratmosphäre in das neue Album des Ausnahmekünstlers reinhören. Am 28. März 2023 um 19 Uhr kommt Jonas Monar mit seiner Gitarre in das NDR Landesfunkhaus in Schwerin zu einem exklusiven Prelistening-Event. Er wird nicht nur bekannte Songs wie "Alle guten Dinge", "Hasslieben" oder "Immer Juli" zum Besten geben, sondern vor allem auch neue Titel aus seinem noch unveröffentlichten Album "Bittersüß".

Tickets in der NDR MV App gewinnen

Es wird ein unvergesslicher Abend mit wundervoller Akustikmusik, neuen Songs, exklusiven Einblicken in das Leben von Jonas Monar und natürlich auch Autogrammen. Die Tickets für diese besondere Show kann man nicht kaufen, sondern nur bei uns in der kostenlosen NDR MV App gewinnen. Einfach die App im App Store oder bei Google Play herunterladen und auf Mitmachen tippen. Dann haben Sie die Chance, das neue Album von Jonar Monar vor allen anderen zu hören. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

