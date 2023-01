Die NDR 1 Radio MV Kopfhörer-Hits: Titel erraten und gewinnen Stand: 02.01.2023 14:43 Uhr Die Melodie klingt vertraut, aber was genau summt Theresa Hebert aus der Stefan Kuna Show da? Wenn Sie den Hit erkennen, den Theresa unter Kopfhörern summt, gewinnen Sie mindestens 100 Euro oder mehr.

So können Sie mitspielen

Wir spielen für Sie die beste Musik in Ihrem Lieblingsmix mit Kulthits, deutschen Hits und aktuellen Hits. Und mit Ihrer Lieblingsmusik gewinnen Sie ab Montag, den 9. Januar 100 Euro oder mehr. Erraten Sie, welche Hits Theresa Hebert in der Stefan Kuna Show summt. Mitspielen können Sie jeden Morgen (Montag bis Freitag) zwischen 6 und 7 Uhr und zwischen 8 und 9 Uhr über unsere Gewinnspielhotline (01375) 80 80 80 (14 Cent pro Anruf). Nur für das Mitspielen schenken wir Ihnen schon 100 Euro. Erraten Sie dann auch noch den Kopfhörer-Hit, gewinnen Sie weitere 100 Euro. Jedes Mal, wenn der Titel nicht erraten wird, wandern 100 Euro in den Jackpot. Somit steigt die mögliche Gewinnsumme in der nächsten Spielrunde.

Kleiner Tipp!

