Das neue Hannover-Abo: Informationen & Bestellung

Als Abonnent*in der neuen Hannover-Reihe des NDR Vokalensembles genießen Sie einen Preisvorteil von 20% gegenüber dem regulären Ticketpreis. Sie können Ihre Konzertbesuche langfristig planen und das Konzert immer von Ihrem festen Sitzplatz aus erleben.

Abo-Bestellung

Abonnementbestellungen können Sie persönlich, telefonisch oder über folgendes Online-Bestellformular vornehmen:

NDR Ticketshop im Landesfunkhaus Niedersachsen

Südeingang vom Landesfunkhaus Niedersachsen am Maschsee

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 22 | 30169 Hannover

Mo bis Fr: 9-17 Uhr

Telefon: (0511) 277 898 99

E-Mail: ticketshop.hannover@ndr.de

Bezahlung Ihres Abos

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag in einer Summe vor Ablauf der Zahlungsfrist.

Abo-Preise Hannover PK I PK II PK III PK IV Abo Vollpreis 107 € 92 € 82 € 67 € Abo U30 67 € 58 € 51 € 42 € Summe Einzelkarten 134 € 115 € 102 € 84 €

Abonnementausweise

Die Abonnementausweise werden Ihnen bis Ende August kostenfrei per Post zugesendet. Da die Abonnementausweise zentral hergestellt und in den Versand gegeben werden, ist eine persönliche Abholung in den Vorverkaufsstellen nicht möglich.

