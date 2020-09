Neu! Das Zwergen-Musik-Lexikon

Welche Instrumente bilden ein "Streichquartett"? Was bedeutet "Pizzicato", und wie hört es sich an, wenn jemand auf seinem Instrument "Glissando" spielt? Frau Muse und Frau Grünig (beide bekannt aus dem Zwergen-Abo) erklären uns in kurzen Videoclips, was diese und viele andere musikalische Begriffe bedeuten - natürlich unterstützt von den Musikerinnen und Musikern der NDR Radiophilharmonie!

Fortsetzung folgt!

